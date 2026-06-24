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Chủ tiệm tóc bức xúc vì khách trả tiền bằng cách ném xuống đất: Thanh toán hay thiếu tôn trọng?

Minh Ngọc
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Một đoạn video tại tiệm tóc đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều khi ghi lại cảnh vị khách trả tiền bằng cách thả xuống đất sau khi sử dụng dịch vụ.

Một đoạn video được chia sẻ từ một tiệm tóc đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi về cách cư xử trong môi trường dịch vụ, đặc biệt là ranh giới giữa quyền của khách hàng và sự tôn trọng tối thiểu dành cho người lao động.

Theo người đăng tải, sau khi được cắt tóc và phục vụ đầy đủ, vị khách đã thanh toán bằng cách thả tiền xuống đất thay vì đưa trực tiếp cho nhân viên. Chủ tiệm cho biết anh cảm thấy khó chấp nhận không phải vì số tiền ít hay nhiều, mà vì cách trả tiền này khiến anh có cảm giác bị coi thường. Trong mắt nhiều người, hành động tưởng như nhỏ này lại mang ý nghĩa khá lớn, bởi nó không chỉ là chuyện giao dịch mà còn là cách thể hiện thái độ với người vừa phục vụ mình.

Đoạn clip nhanh chóng được truyền tay nhau.

Đoạn clip nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội, đa phần bênh vực chủ tiệm và anh thợ cắt tóc. Nhiều người cho rằng việc đặt hoặc thả tiền xuống đất, dù vô tình hay cố ý, vẫn dễ khiến người đối diện cảm thấy bị xem nhẹ, nhất là trong bối cảnh người thợ đã đứng phục vụ khách từ đầu đến cuối. Với họ, tiền là phương thức thanh toán, nhưng cách đưa tiền lại phản ánh văn hóa ứng xử. Khi một người chọn ném, thả hoặc để tiền rơi xuống đất, hành động đó dễ bị hiểu là thiếu lịch sự, thậm chí mang tính hạ thấp người nhận, dù bản thân số tiền không thay đổi.

Đoạn clip nhanh chóng được truyền tay nhau.

Nhiều người vẫn cho rằng trong môi trường dịch vụ, những chi tiết nhỏ như cách đưa tiền, cách nói chuyện hay cách ứng xử sau khi sử dụng dịch vụ đều có sức nặng rất lớn. Bởi người làm nghề dịch vụ thường phải giữ thái độ chuyên nghiệp, còn khách hàng cũng cần có sự tôn trọng tương xứng.

Câu chuyện này lại khiến nhiều người bàn cãi, trong ngành dịch vụ, khách hàng có quyền được phục vụ đàng hoàng, nhưng không có nghĩa là muốn cư xử thế nào cũng được. Trả tiền thì là chuyện bình thường, nhưng cách đưa tiền cũng nói lên khá nhiều về cách mình đối xử với người khác.

Suy cho cùng, đây vẫn chỉ là mối quan hệ giữa người làm dịch vụ và người sử dụng dịch vụ, chứ đâu phải kiểu trên cơ dưới. Tôn trọng nhau một chút thì cả hai bên đều dễ chịu hơn.

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làm tóc

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