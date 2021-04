Chủ tịch tỉnh Quảng Nam lên tiếng vụ huyện bị ông Đoàn Ngọc Hải đòi tiền từ thiện

Liên quan đến sự việc ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại số tiền 106 triệu đồng trước đó đã trao tặng cho 1 số địa phương để xây dựng nhà cho người nghèo trong đó có huyện miền núi Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đã nắm được sự việc và đã chỉ đạo huyện Nam Trà My làm rõ xử lý.

Theo quan điểm của ông Thanh, Nam Trà My là huyện đặc biệt nghèo của tỉnh Quảng Nam. Người dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sau đợt mưa lũ, sạt lở kéo dài trong năm 2020. Do vậy, những đóng góp, lời thăm hỏi của người dân cả nước là rất đáng quý, trong đó có ông Đoàn Ngọc Hải.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

"Nếu sai thì xin lỗi, nghiêm túc rút kinh nghiệm, còn không sai, không vi phạm cam kết thì xin ý kiến bà con để trả lại", ông Thanh nói.



Ông Đoàn Ngọc Hải chụp ảnh cùng một gia đình vùng cao

Trước đó ngày 10/4, ông Đoàn Ngọc Hải viết trên trang Facebook cá nhân một lá đơn gửi đến Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc (tỉnh An Giang).

Nội dung lá đơn cho biết ngày 2/3 ông Hải đã chuyển số tiền 106 triệu đồng cho nhiều địa phương trong đó có huyện Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam và TP Châu Đốc của tỉnh An Giang. Số tiền trên dành để xây 2 căn nhà tại mỗi địa phương cho người dân nghèo.

Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trà My sau đó trình bày việc sử dụng số tiền cho ông Hải qua tin nhắn facebook. Theo đó, số tiền 106 triệu đồng của ông Hải hỗ trợ cũng được gửi vào quỹ của ban cứu trợ huyện Nam Trà My. Huyện đã và đang phân bổ cho các hộ dân bị thiệt hại nhà cửa với kinh phí mỗi hộ 40 triệu đồng/ngôi nhà theo quy định.

Ông Hải sau đó tiếp tục viết bài viết cảnh báo yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình xây nhà cho người nghèo và phải làm khẩn trương và cho biết nếu không thực hiện thì nên "ly dị", chuyển lại số tiền ông đã gửi.