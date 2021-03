Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Luôn gương mẫu, giản dị, khẳng định vị thế của người lãnh đạo cao nhất của Đảng

Kiên quyết, quyết tâm trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực



Tại phiên khai mạc sáng 24/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày báo cáo về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, báo cáo đầy đủ hơn 100 trang đã được gửi đến các đại biểu Quốc hội, tại cuộc họp này chỉ xin trình bày các nội dung chính, vắn tắt.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mặc dù nhiệm kỳ có sự thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước và đặc biệt, từ cuối năm 2018, với trọng trách Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước, trong mọi thời điểm, Chủ tịch nước đều nỗ lực thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân.



"Trong công tác và sinh hoạt luôn phấn đấu thể hiện trách nhiệm, gương mẫu, giản dị, gần dân, trọng dân, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khẳng định vị thế của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại", Chủ tịch nước chia sẻ.

Trong thời gian sức khỏe không tốt, Chủ tịch nước đã có phương cách để làm sao hoạt động của Chủ tịch nước không bị gián đoạn, như phân quyền cho Phó Chủ tịch hoặc ủy quyền cho các cơ quan có thẩm quyền, phối hợp với các cơ quan có liên quan để không ngừng trệ công việc.

"Kể cả những lúc công việc dồn dập, khó khăn như Covid-19, lũ lụt miền Trung. Đặc biệt là thời gian tiến hành Đại hội XIII với bao nhiêu công việc cả về nhân sự, văn kiện... và cũng rất may là mọi việc trôi chảy", Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời kiên quyết, kiên trì, quyết tâm trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

"Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, bài bản, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, xử lý các hành vi sai phạm theo phương châm: không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh lớn. Tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế.

Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp được phát hiện, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, dư luận đồng tình, ủng hộ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Không được để bị động bất ngờ về vấn đề quốc phòng và an ninh trên tất cả các hướng



Trình bày báo cáo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhắc tới việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực lập pháp; Về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực hành pháp; Về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực tư pháp; Về công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong hoạt động đối ngoại.

Về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực quốc phòng- an ninh, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước đã chủ trì, chỉ đạo các phiên họp của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương; Làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; Tham gia chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhiều đề án, chiến lược quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói thêm, trong thời gian ngắn (vài năm) vừa qua chúng ta đã xây dựng một loạt chiến lược về quốc phòng và an ninh rất quan trọng (Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược Bảo vệ biên giới Quốc gia…), bảo đảm giữ vững chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nươc cũng cho biết thêm, hiện nay đang chỉ đạo xây dựng một số chiến lược có liên quan trực tiếp đến chúng ta, cực kỳ quan trọng.

"Trong bất cứ tình hình nào chúng ta cũng không được để bị động bất ngờ về vấn đề quốc phòng và an ninh trên tất cả các hướng, cả phía Đông, phía Tây Nam, phía Bắc, với các nước ở xa, các nước ở gần, nước lớn, nước nhỏ.

Vậy bây giờ chiến lược của chúng ta là gì, đây là vấn đề cực kỳ quan trọng và hiện nay đang làm", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.