Chủ tịch LĐBĐ Malaysia gấp rút bay sang Thụy Sỹ để kháng cáo sau án phạt của FIFA

Theo trang Makan Bola, chủ tịch danh dự LĐBĐ Malaysia (FAM) Tan Sri Haji Hamidin Haji Mohd Amin được cho là đã có mặt tại trụ sở FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ vào chiều qua, 28/9.

Tin tức mới này được chia sẻ bởi nhà báo thể thao Tin tức mới nhất này được chia sẻ bởi nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của Astro Arena. Chủ tịch danh dự Hamidin, đồng thời là Thành viên Hội đồng FIFA, được cho là đã đến để tham dự cuộc họp phúc thẩm của hội đồng FIFA, đồng thời gửi đơn kháng cáo sau khi FAM và 7 cầu thủ nhập tịch nhận thông báo xử phạt từ LĐBĐ thế giới.

Trong khi đó, theo trang Jawapos của Malaysia, ông Hamidin đã “ngay lập tức hành động” bằng cách bay đến trụ sở của FIFA để kháng cáo, với hy vọng FIFA sẽ thay đổi án phạt với FAM và nhóm cầu thủ nhập tịch. Động thái này cũng nhằm bảo vệ uy tín của FAM trước làn sóng chỉ trích từ dư luận quốc tế.

Chủ tịch danh dự FAM đã bay sang Thụy Sỹ để kháng cáo.

Trước đó, FAM và bảy cầu thủ di sản quốc gia đã bị FIFA phạt vì cáo buộc làm giả giấy tờ. Bảy cầu thủ là Gabriel Palmero, Hector Hevel, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Facundo Garces.

Những ngôi sao này trước đó đã khoác áo tuyển Malaysia trong trận đấu gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 10/6/2025). Theo án phạt từ FIFA, 7 cầu thủ này sẽ bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp trong vòng 1 năm.

Tuy nhiên, theo Jawaposm nếu nỗ lực kháng cáo từ FAM bị bác bỏ, bóng đá Malaysia sẽ thiệt hại nặng về tài chính, mất đi sức mạnh đội hình và cũng đánh mất uy tín nghiêm trọng.

Ngoài FIFA, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng sẽ đưa ra án phạt cho FAM và các cầu thủ nhập tịch. Án phạt này khả năng sẽ được thông báo trong ít ngày tới.