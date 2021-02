Chủ tịch Hà Nội: Lãnh đạo Sở, ngành, địa phương ứng trực 24/24/7, không được rời khỏi TP để chống dịch Covid-19

Người dân nếu từng có mặt ở các vùng có dịch phải cách ly tại nhà, khai báo y tế



Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành văn bản gửi các đơn vị của TP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ông Chu Ngọc Anh yêu cầu các cấp, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong mọi trường hợp, nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, kiên quyết không để xảy ra lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường truyền thông, tuyên truyền nhân dân nhận thức và hiểu rõ được tác hại, mức độ lây lan của dịch bệnh; thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, vị trí, địa điểm có liên quan tới các ca mắc Covid-19 đã được Bộ Y tế khuyến cáo để người dân được biết, chủ động, tự giác chấp hành các hướng dẫn về phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

Thành phố đề nghị người dân nếu từng có mặt ở các vùng có dịch hoặc các địa điểm có liên quan tới ca mắc Covid-19 hoặc đã tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19, thực hiện cách ly tại nhà và khẩn trương khai báo y tế, liên hệ với các cơ sở y tế nơi cư trú để được lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Mọi người dân phải có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng, chống dịch trong tình hình mới, thực hiện tốt thông điệp "5K"; đồng thời, hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội.

Các đơn vị cũng quản lý tốt các cơ sở cách ly, người nhập cảnh cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, các cơ sở lưu trú có thu phí, cách ly tại nơi lưu trú và các cơ sở cách ly tổ bay...

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vận động công nhân viên làm việc tại chỗ trong dịp Tết, sinh hoạt tại chỗ, hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết.

Lãnh đạo Sở, ngành, địa phương ứng trực 24/24/7

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn ứng trực 24/24/7 và không được rời khỏi thành phố để phục vụ công tác phòng, chống dịch khi có chỉ đạo, trừ trường hợp bất khả kháng phải báo cáo cấp có thẩm quyền.

UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo, giám sát, kiểm tra thực hiện nghiêm các quy định tại cơ sở cách ly trên địa bàn, không để lây chéo dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan ra cộng đồng.

Thực hiện cách ly đủ 14 ngày, giám sát y tế chặt chẽ tại địa phương đối với trường hợp sau khi hoàn thành cách ly tập trung đủ 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế và thành phố.

Sở Y tế được giao nhiệm vụ phối hợp phân loại, thực hiện cách ly kịp thời, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp từ vùng dịch theo quy định.

Chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh công tác xét nghiệm Covid-19, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 và lấy mẫu ngẫu nhiên tại nơi có nguy cơ cao, trường hợp sốt chưa phát hiện được nguyên nhân.

Sở Y tế tăng cường nhân lực, trang thiết bị, vật tư cho công tác phòng, chống dịch; tiếp tục rà soát để bổ sung trang thiết bị, hóa chất, vật tư, thuốc, sẵn sàng đáp ứng trong tình huống dịch lan rộng và thực hiện tốt công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất tử vong do dịch bệnh.

Công an TP được giao chủ trì và chỉ đạo Công an quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn triển khai tổng rà soát, phát hiện những người nhập cảnh trái phép, đưa vào khu cách ly.

Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân liên quan tới việc đưa người, chứa chấp người nhập cảnh trái phép; phối hợp với ngành Y tế thực hiện các giải pháp triệt để xử lý các ổ dịch trên địa bàn; kiểm soát người dân thực hiện việc cách ly theo quy định.

Tăng cường chỉ đạo việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, đẩy mạnh đấu tranh quyết liệt phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các nhà tạm giam, tạm giữ trên địa bàn do công an quản lý...

Thành phố cũng giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

UBND các quận, huyện, thị xã cũng chỉ đạo Công an rà soát, phát hiện những người nhập cảnh trái phép, đưa vào khu cách ly; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân liên quan tới việc đưa người, chứa chấp người nhập cảnh trái phép; quản lý chặt chẽ công tác nhập cảnh trên địa bàn.

Đồng thời, các địa phương cũng xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế và khai báo y tế không trung thực, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm mức cao nhất người dân không thực hiện việc đeo khẩu trang khi đi ngoài đường, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi công cộng...