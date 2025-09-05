Chủ tịch Daniel Levy bất ngờ chia tay Tottenham

Daniel Levy rời Tottenham sau 25 năm gắn bó.

Trang chủ của CLB Tottenham đã đưa ra thông báo chính thức về việc chủ tịch Levy sẽ không còn gắn bó với đội bóng trong thời gian tới.

Ông Daniel Levy chia sẻ: "Tôi vô cùng tự hào về những gì mình đã làm cùng ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên. Chúng tôi đã xây dựng câu lạc bộ này thành một thế lực toàn cầu, cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất. Hơn thế nữa, chúng tôi đã xây dựng một cộng đồng. Tôi rất may mắn khi được làm việc với những con người tuyệt vời nhất trong môn thể thao này, từ đội ngũ tại Lilywhite House và Hotspur Way cho đến tất cả các cầu thủ và huấn luyện viên trong suốt những năm qua.

Tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ đã ủng hộ tôi trong suốt những năm qua. Hành trình này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đã có những tiến bộ đáng kể. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ câu lạc bộ này một cách nhiệt thành".

Tottenham đã gặt hái được nhiều thành công trong triều đại của chủ tịch Daniel Levy. Trong 20 mùa giải gần đây, Spurs có tới 18 lần tham dự các cúp châu Âu. Tottenham từng lọt vào trận chung kết Champions League vào năm 2019 và lên ngôi vô địch Europa League vào năm 2025. Đội bóng thành phố London cũng có giai đoạn cạnh tranh cho danh hiệu Premier League.

Câu lạc bộ đã bổ nhiệm một số vị trí cấp cao trong những tháng gần đây. Vinai Venkatesham được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Điều hành (CEO), Thomas Frank làm huấn luyện viên trưởng đội nam mới và Martin Ho làm huấn luyện viên trưởng đội nữ. Peter Charrington gia nhập hội đồng quản trị và sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch của đội bóng.

Peter Charrington, Tân Chủ tịch Tottenham, phát biểu: "Tôi rất vinh dự được trở thành Chủ tịch của Câu lạc bộ phi thường này và thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin cảm ơn Daniel và gia đình vì sự tận tâm và lòng trung thành của họ với Câu lạc bộ trong suốt nhiều năm qua.

Đây là một kỷ nguyên lãnh đạo mới của câu lạc bộ, cả trong và ngoài sân cỏ. Tôi nhận thấy đã có rất nhiều thay đổi trong những tháng gần đây khi chúng tôi đặt nền móng mới cho tương lai. Hiện tại, chúng tôi hoàn toàn tập trung vào sự ổn định và trao quyền cho những nhân tài của mình trên toàn Câu lạc bộ, dưới sự dẫn dắt của Vinai và đội ngũ điều hành của ông".