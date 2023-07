Chủ sở hữu của Tottenham sắp ra tòa vì tội nội gián

Công ty đầu tư chứng khoán The Tavistock Group có trụ sở ở quần đảo Bahamas do chính Joe Lewis làm chủ. Tuy vậy, theo cáo trạng do Tòa án Southern District New York (Mỹ) phát đi, vị tỉ phú 86 tuổi người Anh trong nhiều năm qua đã lợi dụng chức vụ của mình để nắm thông tin nội bộ rồi cung cấp cho các đối tác thân hữu, trợ lý, phi công riêng, bạn bè và cả người tình để những người này "kiếm" hàng triệu đô la trên thị trường chứng khoán.

Tỉ phú Joe Lewis đồng sở hữu CLB Tottenham

Theo công tố viên Damian Williams của tòa án này, Joe Lewis bị buộc vi phạm 13 tội gian lận chứng khoán, mỗi tội có mức án tối đa là 20 năm tù; ba tội gian lận khác có thể lãnh án tối đa mỗi tội 25 năm tù; và ba tội lợi dụng chức vụ làm nội gián, mỗi tội có mức án tối đa là 5 năm tù. Tổng hợp 19 hành vi vi phạm này, ông chủ của CLB bóng đá Tottenham có thể phải đối mặt với 25 năm tù nếu bị kết tội.



Hai đồng sở hữu chủ Daniel Levy và Joe Lewis

Công tố viên Damian Williams nói thêm: "Joe Lewis là một người giàu có nhưng bị cáo buộc đã sử dụng thông tin nội bộ để giúp nhân viên, bạn bè của mình trục lợi. Đó là hành vi tham nhũng doanh nghiệp, vi phạm pháp luật nghiêm trọng".



Đại diện luật sư của Joe Lewis khẳng định sẽ bảo vệ thân chủ trước những cáo buộc. Joe Lewis đã có mặt tại Mỹ để sẵn sàng hầu tòa.