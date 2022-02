Chủ quán ốc thuê người mặc hở hang, biểu diễn mang tính chất đồi truỵ trước mặt khách

Sáng 18/2, báo Vĩnh Long đưa tin, Công an TP Vĩnh Long đã phối hợp Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán O.B trên địa bàn Phường 3 (TP Vĩnh Long).



Trước đó, vào tối 14/2, mạng xã hội xuất hiện clip quay lại cảnh nhiều thanh niên mặc bikini nhảy múa phản cảm trước rất đông thực khách. Chưa dừng lại, những người này còn "gợi ý" thực khách nhét tiền vào nơi nhạy cảm trên cơ thể. Sự việc diễn ra từ hơn 20 giờ ngày 14/2 đến hơn 0 giờ ngày hôm sau.

Nhận được phản ánh của người dân, cơ quan chức năng tiến hành điều tra và xác định vụ việc xảy ra tại O.B.

Tại buổi làm việc, chủ quán này là N.T.K.H (ngụ TP Hồ Chí Minh) thừa nhận đã thuê một nhóm thanh niên chuyển giới từ TP Hồ Chí Minh đến quán tổ chức các hoạt động ca hát, khiêu vũ, biểu diễn, mặc trang phục và hành động để phục vụ khách mang tính chất đồi trụy.

Ngoài ra, cơ sở này còn mở nhạc, ca hát gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyện náo khu dân cư, nơi công cộng.

Tại buổi làm việc, chủ quán thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Cơ quan chức năng làm việc với người vi phạm. Ảnh: Báo Vĩnh Long

Trong một diễn biến khác, ngày 17/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) và Công an TP Vĩnh Long mời làm việc 2 chủ tài khoản đã phát trực tiếp, chia sẻ clip ghi lại "tiệc sexy" tại quán O.B; đồng thời, buộc những người này gỡ bỏ clip và viết cam kết không tái phạm.

Trước đó, liên quan đến vụ việc người dân phản ánh, trao đổi với PV báo Thanh niên, ông Đặng Văn Lượng, Chủ tịch UBND TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết: "Ở TP.Vĩnh Long trước giờ chưa xảy ra trường hợp này bao giờ. Sở VH-TT-DL đang phối hợp với Công an thành phố xử lý. Vụ việc này phải xử lý nghiêm, sự việc quá phản cảm”.



