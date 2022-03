Chủ quán bò nướng quận 3 đeo 60 lượng vàng để khách xin vía, khẳng định không đeo đồ giả

Thời gian gần đây, thực khách Sài Gòn không khỏi choáng váng với một bà chủ quán đeo vàng đỏ người từ cổ đến hai cánh tay đều "vàng cả là vàng". Chị tên là Thúy nổi danh ở quận 3 với món bò nướng sốt.

Chị Thúy tiết lộ mục đích đeo vàng nặng trĩu người là để khách hàng đến quán "xin vía". Vía ở đây là sự may mắn trong kinh doanh của bà chủ Sài Thành.

"Mình đeo vàng từ hồi mở quán nhưng chỉ đeo một ít. Thấy quán buôn may bán đắt, nhiều người vui vẻ đến vuốt tay, vuốt cổ lấy may. Từ độ đó, mình phải đeo nhiều để chiều cho khách xin vía. Nhiều người từ Bình Dương, Cà Mau... cũng ghé quán để lấy vía may mắn. Đến khi họ về làm ăn được họ lại quay lại ủng hộ", chị Thúy chia sẻ.

Chủ quán bò đeo vàng để khách "xin vía"

Cũng theo bà chủ quán bò nướng, số lượng vàng chị đeo trên người sấp sỉ 60 lượng, hầu hết được đúc đặc. Tay trái chị đeo lắc, nhẫn khoảng 9 lượng vàng. Bên tay phải nguyên 21 chiếc vòng mỗi chiếc tương đương 1 lượng vàng. Trên cổ, chị đeo dây chuyền các loại khoảng 30 lượng vàng. Nhẩm tính tổng giá trị số vàng chị đang đeo lên đến hơn 4 tỷ đồng.

Chơi trội đeo nhiều vàng trên người chị Thúy cũng gặp không ít lời dèm pha của dư luận. Có ý kiến nói chị Thúy học đòi theo một số chủ quán khác đã nổi danh trước đó nhưng chị không bận tâm. Bản thân bà chủ quận 3 vẫn luôn tuyên bố mình là "độc nhất vô nhị" vì chưa có ai bán bò nướng đeo vàng cả.

"Người ta muốn nói gì người ta nói, mình đeo vàng từ chính những đồng tiền mình làm ra, mình không làm bậy. Mình kinh doanh nhiều khi người ta không thích, nhưng người nào yêu thương ủng hộ xin vía thì mình cho", chị Thúy nói.

Chỉ là một người kinh doanh hàng quán ăn uống nhỏ lẻ nhưng có khối tài sản lớn lại đeo thong dong trên người, chị Thúy cũng bị dính nghi vấn đeo đồ giả. Trước ý kiến này, chị Thúy khẳng định chắc nịch, tất cả đều là hàng thật.

"Tiền mình làm ra mình mua đeo chứ mình không đeo vàng giả. Có quay clip mua vàng đàng hoàng, chủ quán cũng quay để người ta quảng cáo nữa mà".

Chị Thúy đeo vàng đỏ người từ tay lên cổ

Mỗi ngày, công việc của chị Thúy là đeo vàng đầy người rồi lái xe máy đi từ quán này đến quán kia để chiều theo ý nguyện của khách. Với chị "khách hàng luôn là thượng đế" chỉ cần khách vui là được.

Chị tiết lộ rất sợ khách giận. Vì vậy dù đeo nhiều vàng nặng lắm, nhưng chỉ mỗi khi đi ngủ chị mới dám tháo ra. "Sợ khi khách xem được thông tin tìm đến chiêm ngưỡng lại phải hụt hẫng quay về vì hôm đó mình không đeo vàng".

Khi được hỏi đeo số lượng vàng khủng lại bán hàng ngay mặt đường có lo lắng bị cướp giật, chị Thúy cho biết, luôn có 2 đến 3 người đi theo sát chị trong quá trình buôn bán để đảm bảo an toàn.

Bà chủ này cũng tự tin khẳng định, quán bò nướng của mình nổi tiếng ngon nhất quận 3. Điều đặc biệt khiến món ăn nườm nượp khách là các loại sốt đi kèm. Chị Thúy cho biết: "Quán rất đông khách, ngày bán 160 kg bò, chân gà cỡ 10kg, bạch tuộc 40kg, nầm 70 - 80kg.".

Chị cũng cho biết, kế hoạch trong tương lai là mở thêm nhiều chi nhánh ở quận 3 để thực khách thoải mái đến xin vía.

Nguồn: Sài Gòn phố

https://soha.vn/chu-quan-bo-nuong-quan-3-deo-60-luong-vang-de-khach-xin-via-khang-dinh-khong-deo-do-gia-20220325142145259.htm