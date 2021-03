Chủ kho hàng giả Hermès, LV, Chanel “khủng” ở Nam Định là thanh niên 26 tuổi, doanh thu tháng cao điểm tới 5 tỷ đồng

Ngày 17/3, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp với Cục QLTT Nam Định và phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Nam Định triệt phá kho hàng rộng hơn 500m2 chứa khoảng 20.000 – 30.000 sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermès, LV, Chanel… tại thôn Đại Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản.

Qua điều tra, cảnh sát xác định chủ kho hàng là Đỗ Trí Viễn (26 tuổi, trú tại thôn Đại Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Kho hàng ở Nam Định nhưng bản thân thanh niên này lại thuê cửa hàng bán hàng online trên mạng xã hội tại Hà Nội.

Mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng thủ đoạn của Đỗ Trí Viễn rất tinh vi, anh ta sử dụng mạng xã hội để chào bán và dịch vụ chuyển phát để vận chuyển hàng hóa.

Để thuận tiện trong việc bán sản phẩm, Viễn lập hàng chục tài khoản trên mạng xã hội với các tên gọi khác khác như The Queen Shop; Trang Anna (The Queen); Dung Vũ (Boss The Queen); The Queen - Chuyên túi VIP; Dương Vũ Xuân; The Queen - Đại Dương - Sỉ lẻ túi xách… và thay nhau sử dụng chúng để né tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng.

Không chỉ thế, anh ta còn lập một cửa hàng trung gian tại Hà Nội (đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để làm địa chỉ giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, tại cửa hàng này không trưng bày, bán sản phẩm.

Khi có khách mua, thanh niên 26 tuổi vận chuyển hàng từ Nam Định giao cho khách. Trong trường hợp hàng bị lỗi, hỏng phải trả lại thì y cho địa chỉ khách hàng ở Hà Nội để gửi trả hàng về nhằm che giấu địa điểm của kho hàng tại Nam Định.

Qua điều tra, nhà chức trách xác định số lượng giao dịch của kho hàng giả do Viễn làm chủ rất lớn, tổng số hàng bán ra của kho này tháng cao điểm lên tới 5 tỷ đồng.



Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng ở huyện Vụ Bản (Nam Định) ước tính, có tới 20.000 – 30.000 sản phẩm vi phạm được tàng trữ tại đây.

Các sản phẩm chủ yếu là túi xách nhái nhãn hiệu Hermès, LV, Chanel. Lực lượng chức năng phải dùng tới 10 xe 3,5 tấn mới có thể di chuyển hết số hàng hóa vi phạm tại kho hàng này. Lô hàng vi phạm ước trị giá khoảng 6 tỷ đồng.