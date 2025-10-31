Chồng về nước đi họp lớp bất ngờ "qua đường" với 4 cô bạn thời cấp 3: Tôi có nên tha thứ để giữ gìn gia đình?

Mới đây, câu chuyện về cô vợ bị chồng "cắm sừng" sau buổi họp lớp cấp 3 được đăng tải trên mạng xã hội đang khiến cộng đồng mạng vô cùng quan tâm.

Theo đó, ngoài người yêu cũ, người chồng còn lên giường với 3 cô bạn học thời phổ thông. Đáng nói, cả 4 người này đều đang có chồng con.

Người vợ cho biết, năm đó, cô để cho chồng và hai con về nước thăm gia đình, còn mình không đi cùng. Trong dịp này, lớp cấp 3 của chồng tổ chức họp lớp nên anh có tham gia.

"Chồng tôi có cơ hội gặp lại người yêu cũ (cô này đã có chồng con), họ có vài lần đi quá giới hạn trong thời gian ngắn anh ở Việt Nam. Chẳng những vậy mà chồng tôi còn hẹn hò và lên giường với 3 cô bạn học khác thời phổ thông, khi đó họ cũng đều có chồng con", người vợ kể.

Khi trở về, người chồng hối hận nên đã thú nhận mọi chuyện, mong được vợ tha thứ. Cô bình tĩnh lắng nghe tất cả, bắt anh kể rõ ràng mọi chuyện. Nghe xong, cô chỉ muốn chấm dứt luôn với người chồng tệ bạc này. Thế nhưng, khi nghĩ đến các con, hơn nữa cô cũng chưa muốn đánh mất gia đình nên đã chấp nhận tha thứ cho anh.

Chồng ngoại tình với bạn cùng lớp thời cấp 3

"Tôi nghĩ anh đã thật lòng hối cải, anh không muốn mất gia đình này nên mới thành thật khai báo. Tôi cũng có lỗi một phần vì đã không đi cùng anh và các con nên mới xảy ra chuyện như thế. Đàn ông khi đến một nơi mà môi trường nơi đó rất dễ khiến bản thân sa ngã, nhất là khi ấy không có vợ bên cạnh thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nghĩ thế tôi mới tha thứ cho chồng nhưng giờ sau gần một năm, tôi lại chưa thể quên được việc anh phản bội. Tôi phải làm sao để thoát khỏi suy nghĩ về việc chồng từng làm", người vợ muốn xin lời khuyên từ cộng đồng mạng.

Ngay dưới bài viết nhanh chóng thu hút mọi người, hàng trăm ý kiến được đưa ra. Song, mỗi người một quan điểm riêng biệt.

Người dùng mạng có tên haanhtuan74 bình luận: "Tôi hoang mang thật sự, chẳng lẽ phụ nữ có chồng giờ lên giường với người khác dễ dàng vậy sao? Hay là tôi cổ hủ".

"Lại bị thao túng rồi. Kẻ thao túng luôn làm cho nạn nhân nghĩ rằng lỗi là ở nạn nhân. Việc bạn cảm thấy mình có lỗi vì không đi cùng chồng nên chuyện mới xảy ra như vậy, chính là bằng chứng cho thấy bạn bị thao túng đó. Lăng nhăng đó là bản chất của hắn ta rồi, hoàn toàn không phải lỗi do bạn. Đừng bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội", người có tên Zany viết.

Có chung quan điểm, một người nói: "Tôi thì thấy, người đáng thương nhất là 4 người chồng của 4 phụ nữ kia, 4 cô đều cắm sừng chồng và không biết có để lại "hậu quả" gì không? Tôi mà là bạn là tôi sẽ nộp đơn ra tòa ly hôn người chồng không đáng mặt đàn ông, đã cảm sừng vợ lại còn đam mê làm tiểu tam đi phá hoại gia đình người khác".

Tuy nhiên, một số cô gái lại đồng tình với hành động tha thứ cho chồng của người vợ.

"Vì chồng bạn ngon nên mới tán cô nào đổ cô đó, thậm chí đưa được cả phụ nữ đã có chồng con lên giường, không phải 1 cô mà tận 4 cô thì chồng bạn không phải dạng vừa đâu. Thế mà bạn vẫn vượt qua hết những đối thủ cạnh tranh đó và là người chồng chọn ở bên cạnh cuối cùng thì bạn phải thấy vui chứ sao lại buồn? Bạn cứ nghĩ như vậy sẽ đỡ bực mình", Hanhnguyen nêu ý kiến.

Đến nay, tính chân thật của câu chuyện trên vẫn chưa được kiểm chứng. Nhưng phần nào phản ánh về quan điểm sống cũng như hôn nhân của rất nhiều người trong xã hội.

Thật khó để có thể nói rằng ai đúng, ai sai trong việc xử lý khủng hoảng hôn nhân. Tuy nhiên, mong tất cả phụ nữ sẽ luôn coi trọng và nâng niu chính bản thân mình. Bởi phụ nữ sinh ra là để yêu thương.