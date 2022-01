Chồng thiếu gia của Diệp Lâm Anh là ai? Giàu cỡ nào?

"Em là tất cả mọi thứ của anh".

"Anh mãi mãi không bao giờ buông tay em".

"Anh muốn được cùng em đi hết con đường dài phía trước và dành tất cả giây phút đời mình sau này bên em. Anh muốn là người thức dậy bên em mỗi sáng, là người che chở em suốt cuộc đời. Làm vợ anh nhé".

Đức Phạm đã dành cho Diệp Lâm Anh những câu nói đậm chất ngôn tình như thế khi cả hai khi ấy vẫn còn trong mối quan hệ yêu đương. Từ màn cầu hôn trong rạp chiếu phim tới lễ cưới sang trọng bậc nhất Sài Gòn đều khiến ai nấy ngưỡng mộ về chuyện tình yêu của cựu người mẫu nổi tiếng.

Gia đình Đức Phạm sở hữu 4 cửa hàng kinh doanh xe máy và nhiều bất động sản có vị trí đẹp tại TP.HCM. Sau khi trở về từ Canada sau 3 năm sinh sống và học tập, thiếu gia Đức Phạm tiếp quản công việc của gia đình. Đức Phạm có mối quan hệ anh em họ hàng với streamer giàu có Hiếu Xemesis.

Cặp đôi đã có một thời gian dài gắn bó trước khi quyết định công khai trên truyền thông vào năm 2016. Diệp Lâm Anh từng chia sẻ nửa kia là một người tâm lí, biết chiều chuộng mình, luôn ủng hộ con đường sự nghiệp của cô và luôn là người tháp tùng cô tới mỗi sự kiện dù kém cô 1 tuổi.

Đến tháng 5/2018, cặp đôi quyết định về chung một nhà. Đức Phạm tới rước dâu bằng chiếc xe thể thao hybrid BMW i8 7 tỷ đồng cùng dàn xế hộp đắt đỏ. Đám cưới của cả hai được tổ chức tại nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Tới nay, Diệp Lâm Anh đã có 2 nhóc tì xinh xắn sau hơn 3 năm kết hôn.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng Diệp Lâm Anh dành nhiều tâm sức cho chuỗi trà sữa The Alley. Hiện, thương hiệu này có hơn 40 cửa hàng khắp cả nước. Ngày khai trương rầm rộ của thương hiệu này được nhớ tới bằng sự kiện vợ chồng cô "chịu chơi" đã mời ngôi sao hạng A Hàn Quốc So Ji Sub.

Diệp Lâm Anh tiết lộ ngay trong ngày khai trương cửa hàng bán được 2000 - 3000 cốc trà sữa. Có ngày, cửa hàng đông khách đến nỗi quầy nhỏ đã có tới 13 nhân viên vẫn phục vụ không xuể. Cơn sốt "sữa tươi trân châu đường đen" cũng đã khiến không ít các chuỗi F&B khác học theo.

Bên cạnh đó, Đức Phạm còn là một tay chơi xe "khét" tiếng, có mối quan hệ bạn bè với một tay chơi siêu xe khác là đại gia Cường Đô La. Đức Phạm sau khi cưới vợ khá kín tiếng, không lộ nhiều thông tin đời tư. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn thấy Diệp Lâm Anh chụp ảnh check-in với xế hộp nào là biết ngay dàn xe của chồng cô có xe gì.

Một trong số đó là chiếc McLaren 650S Spider mang phong cách xe đua từng theo cô tới nhiều sự kiện lớn nhỏ hay chiếc Lamborghini Urus xuất hiện vào sinh nhật của cô vào tháng 8/2021.

Chiếc Mercedes-Benz S450 Maybach trị giá 8 tỷ đồng được "tậu" vào năm 2018 với lí do phục vụ bà bầu. Tuy nhiên, sau 1 năm, chiếc xe này cũng được "sang tên đổi chủ".

Trước đó, vợ chồng cô sở hữu Porsche Panamera chạy lướt 10.000km - xe thuộc phiên bản tiêu chuẩn với mức giá khởi điểm tại thời điểm mua là 4 tỷ 999 triệu đồng.

Tuy nhiên, ngày 31/10/2021, ông xã của Diệp Lâm Anh lên tiếng xác nhận thông tin cặp đôi đã ly thân từ tháng 1/2021 và chuẩn bị ly hôn. Tới chiều tối ngày 1/11, Diệp Lâm Anh khẳng định không có chuyện vợ chồng cô ly hôn như thông tin đến từ ông xã.

Người đẹp cho biết chuyện vợ chồng cãi vã, giận hờn là chuyện bình thường của các cặp đôi và vợ chồng cô cũng vậy. Thậm chí, mẹ chồng của Diệp Lâm Anh vẫn gọi cô là con dâu: "Trong nhà thì cũng có cãi qua cãi lại. Nhưng các con lớn rồi, các con sẽ tự quyết định hôn nhân của mình. Đến sáng nay tôi mới biết về chuyện trạng thái của Đức. Tôi chỉ có thể khẳng định rằng Diệp Lâm Anh vẫn là con dâu trong gia đình tôi".

Diệp Lâm Anh nhiều lần phủ nhận thông tin vợ chồng cô ly thân hay ly hôn. Tới chiều 9/1 vừa qua, Diệp Lâm Anh nói: "Trước đó, tôi và chồng 'chiến tranh lạnh' dù sống chung nhà. Hiện hôn nhân chúng tôi không thể cứu vãn được nữa".

Trao đổi với Zing, đại diện của Diệp Lâm Anh xác nhận thông tin cặp đôi đã ly thân. Diệp Lâm Anh đã dọn ra khỏi nhà chồng một tuần qua.