Chồng phá khóa, đập đồ đạc, vợ phải bỏ chạy, đến cơ quan CA trình báo nhưng không có cán bộ tiếp dân

Xuất hiện trên mạng xã hội vào khoảng 12h30' ngày 13/7 vừa qua, bài viết phản ánh vụ mâu thuẫn giữa vợ chồng ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1961) và bà Hoàng Thị Vân (SN 1964), cùng trú tại thôn Mai Lộc 1, xã Cam Lộ (Quảng Trị) ngay lập tức khiến dư luận xôn xao.

Theo nội dung bài viết, mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng này gây mất trật tự ở địa phương. Bà Hoàng Thị Vân sau đó đã đến trình báo sự việc tại Công an xã Cam Chính (cũ) thì không có cán bộ trực tiếp dân.

Tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Cam Lộ đã cử lực lượng đến hiện trường, tiến hành khám nghiệm, lập biên bản, ghi lời khai các bên liên quan và thu giữ một số tài liệu, vật chứng phục vụ điều tra.

Hình ảnh ông Thắng vứt đồ đạc trong nhà ra sân.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 21h ngày 12/7, ông Thắng trở về nhà sau khi đi dự tiệc cưới. Tuy nhiên, bà Vân - vợ ông Thắng, lại khóa và không mở cửa cho chồng vào nhà. Ông Thắng sau đó đã dùng búa đập phá cửa chính và cửa phụ để vào trong nhà. Khi thấy chồng phá được cửa, bà Vân bỏ chạy khỏi nhà. Lúc này, ông Thắng tiếp tục dùng búa đập phá đồ đạc và ném nhiều giấy tờ, quần áo của vợ ra sân.

Liên quan đến thông tin bà Vân lên cơ quan công an trình báo sự việc nhưng không có cán bộ trực tiếp dân, Công an xã Cam Lộ đã có thông tin chính thức.

Theo đó, ngày 25/6/2025, UBND xã Cam Chính đã ban hành Thông báo số 13/TB-UBND về việc thay đổi địa giới hành chính, tên gọi xã và trụ sở làm việc. Từ ngày 1/7/2025, toàn bộ trụ sở Công an xã Cam Lộ được chuyển đến địa chỉ mới: số 220 đường 02/4, khu phố 2, thị trấn Cam Lộ (trụ sở Công an huyện cũ). Do vậy, tại thời điểm bà Vân đến trình báo, trụ sở cũ không còn cán bộ trực.

Đại diện Công an xã Cam Lộ cho biết đơn vị đã và đang tiếp tục thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, Công an xã gửi lời cảm ơn người dân đã phản ánh kịp thời, giúp lực lượng chức năng nắm bắt thông tin, xử lý vụ việc đúng thẩm quyền.

(Nguồn: Truyền hình Cam Lộ)