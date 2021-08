Chồng dùng dao sát hại vợ và đâm 2 công an bị thương sau cuộc nhậu

Tối 3/8, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang lấy lời khai với Phan Minh Hoàng (SN 1987, ngụ TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Giết người".



Theo điều tra, chiều cùng ngày, Hoàng đi nhậu trở về căn nhà của gia đình ở ấp Phước Tấn, xã Tân Hoà thì nói chuyện với chị N.T.Đ. (SN 1982, là vợ Hoàng). Sau 1 lúc nói chuyện cả 2 cự cãi lớn tiếng.

Bực tức Hoàng dùng dao sát hại vợ mình. Người dân phát hiện vội báo cho công an. Chừng 10 phút, công an có mặt nổ súng yêu cầu Hoàng buông bỏ vũ khí đầu hàng nhưng Hoàng không chịu. Thậm chí Hoàng xông vào chém khiến 2 công an bị thương.

Trước hành động của đối tượng, lực lượng chức năng đã tìm cách khống chế bắt giữ được Hoàng. Bên cạnh đó, lực lượng đưa chị Đ. cùng 2 công an đi cấp cứu ở bệnh viện. Do vết thương quá nặng chị Đ. đã tử vong.