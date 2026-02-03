Lực lượng chức năng gồm quân đội, cảnh sát Thái Lan phối hợp cùng FBI vừa thực hiện chuyến khảo sát thực địa tại khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia sau khi triệt phá thành công một hang ổ của tội phạm lừa đảo trực tuyến. Tại đây cơ quan chức năng phát hiện nhiều bằng chứng gây sốc về việc nhóm tội phạm dàn dựng cả đồn cảnh sát và ngân hàng giả cùng đầy đủ sắc phục ngành của nhiều quốc gia để phục vụ hành vi lừa đảo.

Ngày 2 tháng 2, Trung tướng Teeranan Nantakwang Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Thái Lan đã dẫn đoàn tùy viên quân sự từ 20 quốc gia bao gồm Mỹ Malaysia Việt Nam và đại diện FBI đến khu vực cửa khẩu Chong Jom tỉnh Surin. Mục đích của chuyến này nhằm kiểm tra thực địa và theo dõi tình hình phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đặc biệt là vấn nạn lừa đảo qua mạng đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh khu vực.

Tại khu vực O'Smach các sào huyệt lừa đảo chính được xác định nằm trong O'Smach Resort và Royal Hill. Trong đó tổ hợp Royal Hill gồm 3 tòa nhà cao 6 tầng được dùng làm nơi ở và nơi làm việc của hàng nghìn nhân viên lừa đảo chia theo từng nhóm quốc gia như Việt Nam Singapore Ấn Độ. Ngoài ra khu phức hợp này còn có tòa nhà điều hành riêng biệt cùng hệ thống cửa hàng và nhà hàng khép kín.

Bên trong các tòa nhà cơ quan chức năng tìm thấy nhiều bằng chứng quan trọng cho thấy sự tinh vi của nhóm tội phạm. Chúng đã thiết kế các phòng làm việc giả dạng văn phòng cơ quan nhà nước, đồn cảnh sát và chi nhánh ngân hàng của nhiều nước để thực hiện các cuộc gọi hình ảnh đánh lừa nạn nhân. Tại hiện trường còn lưu lại danh sách nạn nhân ở nhiều quốc gia trang phục cảnh sát giả thiết bị điện tử và đồ dùng cá nhân của các đối tượng đã bỏ trốn.

Những hình ảnh do cảnh sát Thái Lan công bố (Nguồn: Khaosod)

Trung tướng Teeranan cho biết việc đưa đoàn tùy viên quốc tế và báo chí xuống hiện trường nhằm công khai quy mô của loại tội phạm gây hại cho nhân loại này. Ông nhấn mạnh rằng cấu trúc của trung tâm lừa đảo này được tổ chức cực kỳ chuyên nghiệp và có hệ thống.

Theo ước tính của cơ quan tình báo Thái Lan, có khoảng 8.000 đến 10.000 người nước ngoài từng làm việc trong các đường dây lừa đảo tại đây trước khi tháo chạy do các hoạt động quân sự vào ngày 8 tháng 12 năm 2025.

Nguồn: Khaosod