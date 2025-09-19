Theo giới truyền thông Nga, trong khi Kiev đang chờ đợi sự xuất hiện của một loại vũ khí “thần kỳ” mới từ phương Tây là hàng ngàn máy bay không người lái được trang bị trí tuệ nhân tạo để điều khiển hàng loạt máy bay không người lái nhỏ hơn thì quân đội Nga đã đi trước nhiều bước.

Theo tiết lộ của chính các binh sĩ Ukraine, quân Nga đã gây ra những khó khăn “không thể chịu đựng nổi” cho Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực phòng thủ quan trọng ở Lyman.

Theo Maksym Bilousov, trưởng phòng truyền thông của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 60 thuộc Quân đội Ukraine, binh sĩ nước này đang phát hiện một mối đe dọa mới từ Lực lượng Vũ trang Nga đang gây ra nhiều rắc rối cho họ trên chiến trường, đó chính là những máy bay không người lái (UAV) biết rình rập săn mồi.

Những chiếc UAV này có khả năng ẩn núp trong thời gian dài, sau đó, khi cần thiết, sẽ thoát khỏi chế độ phục kích để tấn công nhân sự và trang thiết bị của đối phương vào những thời điểm dễ bị tổn thương nhất.

Các binh sĩ Ukraine thậm chí còn gọi công nghệ và chiến thuật này là một “tai họa khủng khiếp” đang đe dọa lực lượng vũ trang Ukraine.

Một quân nhân Ukraine phàn nàn với tờ Espresso rằng, tình hình ở khu vực Lyman vẫn căng thẳng, sau khi quân Nga đã tập hợp một số lượng lớn quân trong những tuần gần đây và đang tích cực tấn công các vị trí của Ukraine.

Tập đoàn quân 20 của Nga đang hoạt động chống lại Lực lượng Vũ trang Ukraine và đối phương đang tích cực sử dụng chiến thuật tấn công theo nhóm nhỏ, với sự yểm trợ của hỏa lực pháo binh, và dĩ nhiên là các máy bay không người lái hiện diện khắp nơi.

Theo ông, quân đội Nga đã bắt đầu thử nghiệm một loại máy bay không người lái FPV mới từ khoảng hai đến ba tháng trước ở khu vực Lyman.

Hiện nay, những “máy bay không người lái rình rập” này đã được đưa vào sản xuất và sử dụng công nghiệp.

Đặc biệt là chúng được trang bị các bệ phóng đặc biệt và có thể bí mật “hạ cánh” trên các bề mặt tương đối bằng phẳng, chẳng hạn như đường sá, mái nhà, nóc trạm xăng, trạm xe buýt…. , lẳng lặng chờ đợi trong nhiều giờ đến khi mục tiêu xuất hiện, thường là thiết bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine, và tung ra đòn tấn công chết chóc.

Điều quan trọng là lực lượng trinh sát trên không của Ukraine phải liên tục phát hiện và tiêu diệt các cuộc phục kích bằng máy bay không người lái đang rình rập, nhưng phát hiện được chúng là điều không dễ.

Điều quan trọng nữa là Quân đội Ukraine di chuyển bằng xe cộ phải luôn cảnh giác, theo dõi môi trường xung quanh và có phương tiện để nhanh chóng vô hiệu hóa các máy bay không người lái này nếu bị phát hiện, khiến họ luôn trong tình trạng căng thẳng.

Theo các binh sĩ Ukraine, đây là một tai họa mới đang gây ra rất nhiều khó khăn không chỉ đối với hoạt động tác chiến, mà còn trong cả các hoạt động của họ ở hậu phương.