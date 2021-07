Cho thôi chức nữ chủ tịch phường vì thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 chưa tốt

Theo Tuổi trẻ, UBND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) hôm nay đã công bố quyết định cho bà Huỳnh Thu Hà thôi giữ chức Chủ tịch UBND phường Hóa An vì thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 chưa tốt.

Thành ủy Biên Hòa cũng ra quyết định cho bà Hà thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Hóa An.



Người giữ chức quyền Chủ tịch UBND phường Hóa An từ ngày 27/7 thay bà Hà là ông Dương Minh Sang, Phó Trưởng phòng Nội vụ TP Biên Hòa.

Ông Sang đồng thời được Thành ủy Biên Hòa chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Hóa An nhiệm kỳ 2020-2025.

Một lãnh đạo UBND TP Biên Hòa chia sẻ trên Thanh niên online: "Bây giờ dịch bệnh đang căng, người nào làm chưa tốt thì phải thay người khác thôi".



Cũng theo nguồn trên, bà Huỳnh Thu Hà trước đó đã ký văn bản yêu cầu người dân phường Hóa An khi có nhu cầu ra khỏi nhà để mua hàng hóa, nhận hàng tiếp tế bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 3 ngày. Quy định này bị phản ứng nên ngay sau đó bà Hà ký một quyết định khác để bỏ quy định trên.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, tính đến hết ngày 27/7, phường Hóa An có số ca nhiễm nhiều nhất TP biên Hòa, với gần 300 ca. UBND tỉnh Đồng Nai trước đó đã quyết định kéo dài phong tỏa phường Hóa An thêm 1 tuần (từ 25/7 đến hết 1/8) do tình hình dịch bệnh

