Chó máy vác loa lang thang trên phố Thượng Hải, 'sủa' nhắc người dân ở yên trong nhà

Một chú chó robot đang được sử dụng để sủa ra các biện pháp an toàn phòng chống COVID-19 ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Với một chiếc loa được gắn sau lưng, con chó máy yêu cầu cư dân ở quận Gia Định của thành phố phải "đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và kiểm tra nhiệt độ của bạn", trong bối cảnh các giới hạn nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh đang được áp dụng, theo tờ The Times đưa tin.

Chó máy ở Thượng Hải

The Times báo cáo rằng video bắt nguồn từ The Paper, một phương tiện truyền thông do nhà nước Trung Quốc kiểm soát. Kể từ cuối tháng 3, Thượng Hải đã chứng kiến đợt tăng đột biến các ca nhiễm COVID-19 mới, được cho là bởi biến thể BA.2 mới.

Máy bay không người lái cũng đã được các nhà chức trách sử dụng để thực thi chế độ kiểm soát COVID-19 nghiêm ngặt. Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một máy bay không người lái bay qua công viên Thượng Hải để nói với mọi người qua loa rằng: "Xin hãy về nhà ngay lập tức, nếu không bạn sẽ bị trừng phạt theo quy định của pháp luật", tờ The Times đưa tin.

Thành phố 26 triệu dân này hiện bị chia làm hai, với các khu vực phía đông và phía tây có các biện pháp giãn cách xã hội hơi khác nhau. Thậm chí có thời gian, chính quyền đã đưa ra quy định là vật nuôi của bệnh nhân COVID-19 ở Thượng Hải phải được tiêu hủy. Tuy nhiên, sau đó quy định này đã sớm bị dỡ bỏ.

Reuters đưa tin rằng hầu hết người dân Thượng Hải hiện được yêu cầu không được rời khỏi nhà của họ, ngay cả khi đổ rác. Bên cạnh đó, vào ngày 2/4, các quan chức địa phương đã yêu cầu tất cả người dân thành phố thực hiện thêm hai cuộc kiểm tra COVID-19 .

Wu Qianyu, một quan chức của ủy ban y tế thành phố Thượng Hải, cho biết tình hình COVID-19 hiện "nghiêm trọng và phức tạp", đồng thời cho rằng "nhiệm vụ phòng chống và kiểm soát là vô cùng gian khổ."

Vào ngày 3/4, Thượng Hải báo cáo 7.788 trường hợp lây nhiễm không có triệu chứng tại địa phương và 438 trường hợp có triệu chứng. Reuters báo cáo rằng tổng số trường hợp nhiễm bệnh trên khắp Trung Quốc đại lục hiện là 11.781 ca, có nghĩa là Thượng Hải chiếm 62% tổng số ca nhiễm trên cả nước.

