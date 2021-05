Chịu hết nổi, Ngoại trưởng Philippines mạt sát Trung Quốc bằng từ cực mạnh: Get the f*** out!

Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc "đấu khẩu" giữa Manila với Bắc Kinh thời gian qua xoay quanh tình hình biển Đông.

"Trung Quốc, bạn của tôi, tôi phải nói điều này như thế nào cho lịch sự đây?... Hãy cút khỏi đây (nguyên văn tiếng Anh: GET THE F*** OUT)," ông Locin viết trên Twitter cá nhân.

"Các vị đang làm gì với tình hữu nghị hai nước vậy? Chính là các vị. Không phải do chúng tôi. Chúng tôi đã nỗ lực..."

Thông điệp được Ngoại trưởng Locsin đưa ra sau khi Manila phát đi những khiếu nại phản đối sự hiện diện "phi pháp" của hàng trăm tàu thuyền Trung Quốc trên biển Đông, mà Philippines cáo buộc là xâm nhập phạm vi vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này.

Bình luận về tuyên bố dùng từ nhạy cảm của ông Locsin, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, Harry Roque, cho biết Điện Malacanang "không can thiệp vào quyền tự do ngôn luận của Ngoại trưởng Locsin".

Ông Roque nhấn mạnh chính sách của Tổng thống Rodrigo Duterte về biển Đông là "thận trọng, có tính toán, có chuẩn mực", trong đó Manila duy trì quan hệ tốt với Bắc Kinh nhưng không nhượng bộ trong những lợi ích của mình ở khu vực.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa phản ứng trước bình luận của ông Locsin. Đại sứ Trung Quốc tại Manila Huang Xilian trước đó nói với ông Duterte rằng việc các tàu thuyền Trung Quốc tập trung đông đúc ở khu vực đá Ba Đầu - nằm trong quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam - chỉ là các tàu đánh cá trú ẩn để tránh điều kiện cực đoan trên biển.

Dòng tweet gay gắt của Ngoại trưởng Philippines nhằm vào Trung Quốc ngày 3/5/2021

Trong tuyên bố hôm thứ Hai, 3/5, Bộ Ngoại giao Philippines cáo buộc lực lượng Hải cảnh Trung Quốc theo dõi, ngăn chặn, hoạt động nguy hiểm và thách thức qua radio đối với các tàu cảnh sát biển Philippines.

Giới chức Philippines tin rằng các tàu cá Trung Quốc trên thực tế là lực lượng dân quân trên biển của họ, bất chấp Bắc Kinh phủ nhận sự tồn tại của lực lượng này.



Tính đến ngày 26/4 vừa qua, Manila đã phát đi 78 công hàm phản đối Trung Quốc kể từ khi ông Duterte nhậm chức năm 2016.

Phủ tổng thống Philippines nói Trung Quốc đã không phớt lờ phản ứng của ông Duterte đối với vụ việc. Ông Harry Roque nói hôm 4/5 rằng "từng có khoảng 220 tàu [Trung Quốc] ở đó, giờ thì chỉ còn một số ít".

Tổng thống Duterte vẫn theo đuổi liên hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc nhằm thu hút hàng tỷ USD đầu tư, viện trợ và tín dụng - theo báo Philippine Daily Inquirer.