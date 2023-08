Chip Snapdragon 8 Gen 3 trên Samsung Galaxy S24+ có tốc độ nhanh và lõi mạnh mẽ hơn?

Galaxy S24+ trong danh sách rò rỉ mang ký hiệu SM-S926U, giống như phiên bản tiền nhiệm đã được phát hành của nó là S23+ được đánh mã ký hiệu là SM-S916U ở Hoa Kỳ.

Thông số Snapdragon 8 Gen 3 trên Samsung Galaxy S24+

Mặc dù người dùng và giới chuyên môn đều mong đợi bộ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 3 phù hợp cho dòng Galaxy S24, giống như Qualcomm và Samsung đã hợp tác với nhau để trang bị một bộ chip mạnh nhất thời điểm đó cho dòng Galaxy S23,tuy nhiên, việc phân bổ lõi của bộ xử lý có thể sẽ giữ nguyên như 8 Gen 3 "thông thường" cho các dòng điện thoại khác.

Danh sách điểm chuẩn Geekbench do trang MySmartPrice tiết lộ chính xác thông số kỹ thuật của vi xử lý Snapdragon 8 Gen 3 được đồn đại, trong đó đề cập đến cấu hình lõi 1+2+3+2 dự kiến sẽ được phân phối như sau:

2 lõi ARM A5xx "Silver" có tên mã là "Hayes"

3x lõi ARM A7xx "Gold" có tên mã là "Hunter"

2x lõi ARM "Hunter" A7xx "Titanium"

1x lõi ARM "Hunter ELP" Xx "Gold+"

Chipset trên Galaxy S24+ được cho là có xung nhịp cao hơn so với Snapdragon 8 Gen 2 "made for Galaxy" trên S23+. Với 3,30GHz cho lõi Gold+ mạnh nhất, sau đó là 3 x 3,15GHz, 2 x 2,96GHz và 2 x 2,27GHz, cho thấy Snapdragon 8 Gen 3 là một chipset mạnh hơn, có thể được xây dựng trên phương pháp sản xuất 3nm mới nhất.

Ngoài ra, GPU được liệt kê là Adreno 750, một bước tiến so với Adreno 740 trên dòng Galaxy S23, hoạt động khá tốt dưới áp lực và mang lại hiệu suất liên tục bền vững.

Điểm chuẩn tốc độ Samsung Galaxy S23 so với Galaxy S24 Snapdragon 8 Gen 3

Như bạn có thể thấy khi so sánh với Snapdragon 8 Gen 2 dành cho Galaxy S23+, điểm hiệu năng của Snapdragon 8 Gen 3 trên S24+ cao hơn. Điều này có thể là do tốc độ xung nhịp cao hơn của các lõi cao hơn và đây được xem là một cải tiến đáng kể trên phiên bản chipset tương lai.

Việc Samsung và Qualcomm tin rằng tốc độ xung nhịp của Snapdragon 8 Gen 3 cao hơn đồng nghĩa với việc có thể họ chạy các bài kiểm tra tải, qua đó xác định tình trạng xử lý nhiệt cũng như tình trạng giảm hiệu suất" dưới hình thức giảm tốc độ xung nhịp để từ đó giảm nhiệt lượng. Điều này có thể là tín hiệu tốt cho quy trình 3nm khả thi của chipset Snapdragon 8 Gen 3, nghĩa là dòng Galaxy S24 thậm chí sẽ ngốn nhiều năng lượng hơn so với phiên bản tiền nhiệm của chúng.

Chipset chạy nút quy trình 3nm của TSMC mang lại hiệu suất tăng nhẹ 15% nhưng lại giảm đáng kể 30% mức tiêu thụ điện năng, do đó, chipset Apple A17 trong iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max có thể có một đối thủ xứng tầm, đó là chip Snapdragon 8 Gen 3 của dòng Galaxy S24 tới đây.

Kể từ dòng Galaxy S20, đã có ba mẫu trong mỗi dòng Galaxy S: một mẫu tiêu chuẩn, một biến thể Plus và một mẫu Ultra mạnh mẽ. Hy vọng Samsung sẽ tiếp tục với công thức này vào năm 2024. Gần như chắc chắn sẽ có Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus và Galaxy S24 Ultra. Điều đó có nghĩa là dòng S24 Series mới có thể sẽ bao gồm một mẫu tiêu chuẩn 6,1 inch, Galaxy S24 Plus 6,6 inch và Galaxy S24 Ultra 6,8 inch.

Không có nhiều thay đổi được đồn đại cho máy ảnh của các mẫu Galaxy S24 tiêu chuẩn. Vì vậy, hiện tại, có thể an toàn khi cho rằng chúng ta sẽ lại có bộ tứ camera chính 50MP - siêu rộng 12MP - tele 3x 10MP và camera selfie 12MP trên Galaxy S24 và Galaxy S24 Plus, giống như các sản phẩm tương đương Galaxy S23 của chúng.

Giới chuyên môn cũng dự đoán rằng, sẽ không có thay đổi nào từ camera chính 200MP, camera góc siêu rộng 12MP hoặc camera selfie 12MP của Galaxy S23 Ultra. Nhưng điều gì đó có thể xảy ra với một hoặc cả hai camera tele 10MP của nó như một phần của bản nâng cấp Galaxy S24 Ultra.

RAM trên dòng Galaxy S24 có thể sẽ không được nâng cấp. Sẽ vẫn là RAM 8GB theo mặc định trong tất cả các kiểu máy, với 12GB là tùy chọn trên kiểu Ultra. Cùng với đó, dung lượng lưu trữ trên dòng S24 cũng tương tự như dòng S23, sẽ là 128GB là tiêu chuẩn cho Galaxy S24 và S24 Plus, với 256GB trên Ultra.

Trong vài năm qua, Samsung đã ra mắt dòng Galaxy S mới vào tháng đầu tiên hoặc tháng thứ hai của năm. Riêng chỉ có Galaxy S8 ra mắt vào tháng 3 năm 2017. Với ý nghĩ đó, rất có thể, dòng Galaxy S24 sẽ ra mắt vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2024 tại một sự kiện Galaxy Unpacked.