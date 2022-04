Chính thức mở đơn đăng ký tham gia cuộc thi Go Finance 2022: Wave of the future

Go Finance là cuộc thi học thuật thường niên của CLB Chứng khoán Sinh viên SSC dành cho các bạn trẻ có niềm đam mê với lĩnh vực Kinh tế - Tài chính - Chứng khoán với khao khát khám phá những tiềm năng và thử thách chính mình.



Với chặng đường 7 năm đã đi qua, Go Finance khẳng định vị thế của mình là một trong những cuộc thi Kinh tế - Tài chính - Chứng khoán lớn và uy tín hàng đầu trong cộng đồng sinh viên miền Bắc nói riêng và sinh viên trên toàn quốc nói chung.

Mùa thứ 8 quay trở lại với khẩu hiệu "Wave of the future", Go Finance 2022 hứa hẹn sẽ là cuộc thi đáng mong chờ nhất trong tháng tư này không chỉ bởi khối lượng kiến thức chuyên môn mỗi thí sinh nhận được mà còn là tổng giá trị giải thưởng dành cho người thắng cuộc lên tới hàng chục triệu đồng.

Vòng đầu tiên của cuộc thi Go Finance 2022 - Wave of the future chính thức mở đơn đăng ký từ 20h30 ngày 15/4 và sẽ đóng lại vào lúc 20h30 ngày 30/4.

Đăng ký tham gia Go Finance 2022 tại: www.go-finance.net

Hạn đăng ký: 20h30 ngày 30/4/2022

