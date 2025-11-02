Chính thức khởi động chiến dịch toàn cầu ‘7 kỳ quan đô thị tương lai’

Sáng kiến này đánh dấu màn khởi động cho hành trình tìm kiếm 7 khu đô thị tiêu biểu toàn cầu, đại diện cho tinh thần đổi mới - sáng tạo, phát triển bền vững và tiến bộ nhân loại, những yếu tố đang định hình diện mạo của các thành phố trong tương lai.

Sau giai đoạn ra mắt ban đầu vào đầu tháng này, chiến dịch chính thức bước vào giai đoạn đề xuất và đăng ký tham gia. Trong vòng 12 tháng tới, các thành phố, quận/huyện và dự án phát triển đô thị lớn từ khắp nơi trên toàn thế giới sẽ được đề xuất và sẽ nộp hồ sơ tham gia, giới thiệu những thành tựu nổi bật trong công nghệ, thiết kế, chất lượng sống và sự hài hòa với môi trường.

Ông Bernard Weber - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch New7Wonders - chia sẻ: “Với ‘7 kỳ quan đô thị tương lai’, chúng tôi đang mở rộng sứ mệnh của mình từ tôn vinh di sản nhân loại đến tôn vinh tầm nhìn của chúng ta. Các kỳ quan của tương lai đang được kiến tạo ngay hôm nay - từ chính những lựa chọn, sức sáng tạo và bản lĩnh của các ‘nhà tiên phong’ trong quy hoạch đô thị”.

Ông Jean-Paul de la Fuente - Giám đốc New7Wonders và Chủ tịch Chiến dịch “7 kỳ quan đô thị tương lai” - cho biết: “Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc đối thoại toàn cầu, cùng nói về điều gì khiến một thành phố thực sự trở thành ‘thành phố của tương lai’. Đó là câu chuyện về cách sự đổi mới phục vụ con người, cách trí tưởng tượng có thể gắn kết tiến bộ với mục tiêu nhân văn.

Chúng tôi kỳ vọng chiến dịch ‘7 kỳ quan đô thị tương lai’ sẽ tôn vinh và ghi nhận những thành phố, những công trình dám ước mơ, dám thiết kế và dám hiện thực hóa tầm nhìn về một tương lai cân bằng giữa thiên nhiên, cộng đồng và tăng trưởng”.

Chiến dịch “7 Kỳ quan đô thị tương lai” mở cổng đăng ký vào ngày 31/10/2025.

Theo mô hình bình chọn đã làm nên danh tiếng của New7Wonders, sự đóng góp của công chúng sẽ đóng vai trò trung tâm trong suốt quá trình. Sau giai đoạn đề xuất và đăng ký hiện tại (qua website www.7wondersfc.com), vòng bình chọn toàn cầu sẽ bắt đầu vào ngày 31/10/2026, và kết quả chính thức - 7 kỳ quan đô thị tương lai - sẽ được công bố vào ngày 31/10/2027.

Chiến dịch do Global Platform Limited đồng thực hiện. Đây là đơn vị có trụ sở tại Dubai, phụ trách nhượng quyền và hoạt động thương mại toàn cầu của New7Wonders.

Chiến dịch “7 kỳ quan đô thị tương lai” là chiến dịch tiếp theo của chuỗi các chiến dịch toàn cầu, chiến dịch theo chủ đề và chiến dịch quốc gia của New7Wonders - tiêu biểu là “7 kỳ quan thế giới mới ” và “7 kỳ quan thiên nhiên mới”, đã thu hút hơn 600 triệu lượt bình chọn trên toàn cầu.

Những chiến dịch này đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa mang tên “Hiệu ứng Kỳ quan”, mang lại giá trị to lớn về cả kinh tế - xã hội, marketing, thương hiệu lẫn giáo dục, ước tính đóng góp hàng trăm tỷ USD cho các quốc gia và điểm đến tham gia.