Mới đây, trang Donbass Insider đăng tải bài viết: "They will end badly" - Zhuravko comment on Ukraine's plan to 'Defeat Russia"(tạm dịch: "Họ sẽ có kết cục tồi tệ" - Bình luận của nhà phân tích Zhuravko về kế hoạch "hạ gục Nga" của Ukraine) của tác giả Christelle Néant.

Nhằm đem lại cho độc giả cái nhìn đa chiều (Donbass Insider có xu hướng ủng hộ lực lượng thân Nga ở Donbass) về căng thẳng đang leo thang ở miền đông Ukraine, chúng tôi xin được lược dịch bài viết.

"Ukraine sẽ đánh bại được Nga nếu có sự giúp đỡ của đồng minh"

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây của trang tin Ukraine Fakty.ua, cựu Tham mưu trưởng Quân đội Ukraine Tướng Viktor Muzhenko đã tập trung vào các chủ đề xung đột ở Donbass, miền đông Ukraine và tập trung vào "cuộc chiến giữa Ukraine và Nga".

Công nhận rằng hiện tại cuộc chiến không có lợi cho Kiev, tuy nhiên ông Muzhenko tin rằng nó "sẽ kết thúc với việc khôi phục biên giới của Ukraine vào năm 2014" và rằng "có thể đánh bại Nga với sự giúp đỡ của một đồng minh mạnh mẽ".

"Mannerheim* nói rằng để một quốc gia phát triển thịnh vượng, nó cần có một chính phủ mạnh, một quân đội mạnh và sự đoàn kết của người dân.Có lẽ 3 điều kiện này là chưa đủ đối với chúng ta (Ukraine).

Chúng ta cần một đồng minh trung thành và mạnh mẽ sẽ hỗ trợ Ukraine. Sau đó chúng ta sẽ có mọi cơ hội để giành thắng lợi trong cuộc chiến này".



Một bản đồ chưa xác thực được đăng tải trên mạng xã hội Twitter ít giờ trước cho thấy các vị trí và số lượng áp đảo của lực lượng Ukraine (xanh) và đối phương (đỏ) gần giới tuyến Donbass (vàng).

Phản ứng trước tuyên bố của ông Muzhenko, Cựu Lãnh đạo Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) Alexey Zhuravko nhấn mạnh:



"Không có quốc gia nào sẵn sàng làm điều đó, Kiev chỉ có các đồng minh về hình thức và như vậy một cuộc phiêu lưu (quân sự) sẽ kết thúc tồi tệ đối với người Ukraine".

Mặc dù ông Muzhenko không nói rõ quốc gia nào sẽ giúp đỡ Ukraine, nhưng không khó để kết luận rằng ông ta đang nói về người Mỹ và các đồng minh.



Nhưng ngoại trừ việc người Mỹ sẵn sàng "đánh Nga đến người Ukraine cuối cùng", họ không có ý định mạo hiểm kích hoạt chiến tranh hạt nhân thông qua việc trực tiếp tham chiến ở Donbass.

Nếu có lý do trong việc Washington hỗ trợ Ukraine thì chỉ là họ sẽ sử dụng nước này như là một "lực lượng ủy nhiệm" để chống Nga, nhằm tránh nguy cơ bị Moscow tấn công trong một cuộc đối đầu trực tiếp.



Lô hàng tên lửa chống tăng Javelin được Mỹ viện trợ cho Ukraine vào tháng 6/2020 (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine).

Ukraine nên tích trữ giấy vệ sinh?

Ông Zhuravko cho rằng tình hình hiện tại gợi nhớ đến những gì đã xảy ra ở Gruzia dưới thời Tổng thống Mikheil Saakashvili.

Vào năm 2008, Gruzia đã phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào Nam Ossetia - nỗ lực nhằm thu hồi vùng lãnh thổ đã bị chia cắt vào năm 1991.

Kết quả là một thảm họa, Quân đội Gruzia đã bị lực lượng can thiệp của Nga đánh bại chỉ trong vài ngày và sau đó thậm chí quân Nga đã tiến rất gần với Tbilisi. Tức là nếu Moscow muốn, họ sẽ dễ dàng chiếm được thủ đô của Gruzia.

Quân đội Nga trong Chiến tranh Nam Ossetia.

Đối mặt với nguy cơ thảm họa đó lặp lại ở Ukraine, ông Zhuravko khuyên ông Muzhenko nên tích trữ… giấy vệ sinh:

"Tôi có lời khuyên là ông Muzhenko nên mua thêm nhiều giấy vệ sinh. Các đồng minh sẽ sử dụng nó và ném nó đi và không ai sẽ bảo vệ Ukraine.

Sẽ không có cái gọi là chiến thắng vĩ đại. Hiện tại, tôi không thấy một đồng minh nào đồng ý bảo vệ chính quyền (Kiev) bằng cách như vậy. Ukraine chỉ có đồng minh về hình thức - chẳng hạn như Mỹ.

Tất cả những điều này làm tôi nhớ đến các kịch bản của Gruzia dưới thời Mikheil Saakashvili. Nói cách khác, mọi thứ sẽ kết thúc một cách bi thảm. Những người như Muzhenko và (Tổng thống Ukraine Vladimir) Zelensky sẽ gặp kết thúc tồi tệ.

Mọi thứ sẽ kết thúc một cách bi thảm, bao gồm cả đối với họ - sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, ít nhất là trong biên giới hiện tại, đơn giản là không thể được duy trì, và bản thân họ sẽ bị xét xử như tội phạm chiến tranh.

Đây là viễn cảnh mà tôi tin tưởng" , ông Alexey Zhuravko nhấn mạnh.

Cựu Tổng thống Gruzia Saakashvili nhai cà vạt trong cuộc phỏng vấn với BBC năm 2008 (Ảnh chụp màn hình).

Kết luận

Mặc dù vẫn tồn tại hy vọng rằng một số người ở Ukraine sẽ lắng nghe những người như ông Alexey Zhuravko và sẽ không quyết định tiến hành hoạt động quân sự phiêu lưu nhằm tái chiếm Donbass trước nguy cơ phải đối đầu với Quân đội Nga - lần này là thực sự.

Hiện tại chúng ta đang thực sự chứng kiến ​​điều kỳ lạ, giống như sự lặp lại của mùa hè năm 2008.

Các cuộc đấu pháo giữa Quân đội Ukraine và dân quân DPR/LPR (các thực thể tự xưng Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk ở Donbass) đang gia tăng và vũ khí hạng nặng đang chất đầy trên các chuyến tàu tại ga Dnipropetrovsk.

Tình huống này giống với những gì đã diễn ra ở Nam Ossetia vài tuần trước cuộc tấn công của Quân đội Gruzia.

Và cũng giống như lúc đó, Nga đã cảnh báo - thông qua tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào giữa tháng 2/2021 rằng họ sẽ không từ bỏ Donbass trong bất kỳ trường hợp nào.

Hỡi những người Ukraine "có tai", hãy lắng nghe…

*Nam tước Carl Gustaf Emil Mannerheim là lãnh đạo của lực lượng Bạch vệ trong Nội chiến Phần Lan, Tổng tư lệnh Quân đội Phần Lan trong Thế chiến 2, Nhiếp chính vương (1918–1919) và Tổng thống thứ 6 của Phần Lan (1944–1946). Ông được cho là một nhà quân sự thiên tài.