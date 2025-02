Trước tình trạng tỷ lệ sinh giảm mạnh tại Nhật Bản, cuộc chiến giành giật nhân tài trẻ đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Phóng viên Keiko Hamada của Fuji News Network (FNN) nhận định các sinh viên mới tốt nghiệp được ví như "những quả trứng vàng". Các công ty không chỉ cạnh tranh bằng mức lương khởi điểm mà còn bằng môi trường làm việc, cho phép làm việc từ xa hoặc làm thêm ngay từ năm đầu tiên.

Công ty Trust Ring Co Ltd (Osaka), một công ty công nghệ với khoảng 60 nhân viên, đã tìm ra cách riêng để thu hút nhân lực trẻ. Không thể cạnh tranh về lương bổng với các tập đoàn lớn, CEO của Trust Ring Co Ltd đã quyết định tạo ra một môi trường làm việc thoải mái hơn. Ông cho phép nhân viên, đặc biệt là thế hệ Gen Z, sử dụng máy rót bia hoặc lựa chọn các loại đồ uống có cồn khác ngay trong giờ làm việc tại văn phòng Midoribashi. Thậm chí, công ty còn có chính sách "nghỉ giải rượu" dành cho những ai lỡ quá chén đêm hôm trước.

CEO công ty chia sẻ với Kansai TV: "Mức lương của chúng tôi chỉ nhỉnh hơn lương tối thiểu một chút và chúng tôi không có nhiều tiền, vì vậy họ được tự do làm những gì mình muốn. Chúng tôi không có sự thay đổi nhân sự nào trong ba năm qua và hiệu suất làm việc vẫn rất tốt. Tôi nghĩ rằng việc tạo ra một môi trường làm việc thú vị hơn là một ý tưởng hay."

Mức lương mà Trust Ring Co Ltd đưa ra là 222.000 yên mỗi tháng (tương đương khoảng 37 triệu đồng), bao gồm cả 20 giờ làm thêm. Mặc dù mức lương này không cao so với mặt bằng chung tại Osaka, một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu của Nhật Bản, nhưng dường như những phúc lợi "độc lạ" lại hấp dẫn hơn với một số nhân viên trẻ.

Một nhân viên đã sử dụng "nghỉ giải rượu" sau khi uống quá nhiều vào tối hôm trước. Cô chia sẻ với Kansai TV: "Tôi đã sử dụng hệ thống này để đến văn phòng lúc 12 giờ trưa mặc dù đáng lẽ phải bắt đầu làm việc lúc 9 giờ sáng. Tối qua tôi có buổi phát trực tiếp và hơi phấn khích nên đã uống hơi nhiều." Cô cũng cho biết máy rót bia trong văn phòng rất được ưa chuộng.

Một nhân viên khác cho biết cô đã "tìm kiếm một công ty" cho phép cô ngủ thêm nếu muốn trước khi đến làm việc. Cô chia sẻ: "Tôi có thể ngủ thêm 2-3 tiếng và đến công ty với tinh thần sảng khoái, vì vậy tôi cảm thấy hiệu quả công việc thực sự tăng lên. Tôi đã tìm kiếm một công ty như thế này. Tôi cảm thấy mình có thể làm việc chăm chỉ hơn vì tôi có thể làm hết sức mình."

Khu vực uống bia miễn phí ở công ty

Ngoài ra, Trust Ring Co Ltd còn có những chính sách độc đáo khác như "nghỉ mất mát" khi thần tượng yêu thích của nhân viên gặp chuyện không may. Những chính sách này cho thấy nỗ lực của các doanh nghiệp Nhật Bản trong việc thu hút và giữ chân nhân tài trẻ.

Nguồn: Fortune, Daily Mail