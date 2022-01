Bóc trần chiêu lợi dụng trẻ mồ côi kiếm tiền của ông Lê Tùng Vân ở Tịnh thất Bồng lai

Hoàn Nguyên (đại diện cho Tịnh thất Bồng lai) từng khẳng định, họ không lợi dụng việc nuôi trẻ để trục lợi, xin tiền mạnh thường quân.

"Từ trước đến nay, chúng tôi chưa từng kêu gọi từ thiện ủng hộ các bé. Chỉ là sau chương trình 'Thách Thức Danh Hài', các bé được nhiều người mến mộ nên tôi có để số tài khoản dưới link YouTube. Ai thương thì người ta cho thôi.

Trước tới nay, chúng tôi nhận nuôi trẻ mồ côi bị gia đình bỏ rơi. Trong đó, có trường hợp là những người vợ/chồng ngoại tình, có con bên ngoài. Chúng tôi không nhận nuôi thì các bé sẽ bị bỏ lăn lóc, rất tội nghiệp.

Hơn nữa, chúng tôi đang nuôi dạy các bé rất tốt. Các bé tại Tịnh thất Bồng Lai luôn được dạy dỗ đàng hoàng, đạo đức là hàng đầu, có giờ thiền, giờ học riêng", vị này cho biết.

Trong câu trả lời của Hoàn Nguyên phần nào tiết lộ 2 cách thức chính mà cơ sở này thu hút tiền từ thiện ủng hộ từ các mạnh thường quân đó là: thông qua chương trình truyền hình và Youtube.

Tham gia gameshow truyền hình

Đầu tiên phải kể đến là việc, "Tịnh thất Bồng Lai" luôn ý thức xây dựng hình ảnh trước cộng đồng, một cách có tính toán.

Cụ thể, năm 2014, 'đệ tử' Lê Thanh Huyền Trân tham gia chương trình "Giọng hát Việt nhí" với trang phục tu hành, tự nhận là trẻ mồ côi ở "Tịnh thất Bồng Lai" và đạt giải Á quân.

Chân dung Lê Thanh Huyền Trân.

Ba năm sau, hai người giới thiệu là "tu sĩ" Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên tham gia cuộc thi hát Bolero của đài truyền hình một tỉnh, cũng xuất hiện trong bộ đồ tu hành, giới thiệu là trẻ mồ côi, được "Thầy ông nội" nhận nuôi.

Liên tiếp hai năm sau đó, 5 đứa trẻ được giới thiệu là trẻ mồ côi ở Tịnh thất Bồng Lai đã tham gia 2 mùa chương trình "Thách thức danh hài" và đạt giải cao.

Vệc tham gia các cuộc thi tài năng âm nhạc là điều mà ông Lê Tùng Vân chủ ý huấn luyện các "đồ đệ" của mình. Các "tu sĩ" tại đây đã được ông Lê Tùng Vân cho phát triển năng khiếu về ca hát, vẽ, văn thơ, thể hình...

Ông Nhị Nguyên, đại diện Tịnh thất Bồng Lai từng tiết lộ: "Ở nhà, các bé sẽ tham gia các lớp "ngoại khóa" do ông Lê Tùng Vân đứng lớp. Ông Nguyên cho biết:"Chúng tôi chia ra cho các bé thời khóa biểu để học đạo, học tiếng Anh, học kĩ năng, học nghệ thuật. Tất cả các lớp đều do thầy Tùng Vân giảng dạy, các "sư cô" hỗ trợ".

Việc giáo dục trẻ con quan trọng lắm. Nếu đúng phương pháp "siêu phàm" như thầy Tùng Vân, các bé đều ngoan, đều giỏi. Năng khiếu là một phần nhưng phương pháp riêng của chúng tôi mới là cái quan trọng".



Về ý tưởng đi thi "Thách thức dành hài", ông Nhị Nguyên cho biết những người tại cơ sở này đã phải "vất vả" viết kịch bản, tập luyện cho các chú tiểu.



Mở kênh Youtube

Hàng loạt kênh Youtube liên quan đến sự nổi tiếng của Lê Thanh Huyền Trân và 5 chú tiểu trong chương trình "Thách thức danh hài" đã ra đời như: 5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ, Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ, Hoàn Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ, Lê Thanh Huyền Trân Ofiical…

Riêng kênh 5 chú tiểu hiện có hơn 2 triệu lượt người đăng ký, tranh thủ khai thác hình ảnh nhóm trẻ mà họ giới thiệu là mồ côi, tranh thủ những tấm lòng vàng quyên tiền từ thiện.

Theo Vietnamnet, trong phần giới thiệu kênh có kêu gọi quyên góp từ thiện với 2 số tài khoản cá nhân của Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, thậm chí có thông tin liên hệ để quảng cáo. Mới đây, khi bị phanh phui, thông tin số tài khoản đã bị gỡ bỏ.

Chưa kể, những cá nhân ở "Tịnh thất Bồng Lai" còn có hàng loạt các Facebook, Fanpage trên mạng xã hội, cùng với mục đích kêu gọi từ thiện.

Liên quan đến thu nhập của Tịnh thất nhờ Youtube, trước đó Nhất Nguyên từng tiết lộ tiền họ kiếm được dựa vào 4 kênh Youtube. Ngoài ra, họ còn có các nguồn thu từ việc làm đá phong thủy, viết nhạc, buôn bán rau ngoài chợ,...

Trước đó, mỗi tháng họ thu về 50 triệu đồng từ Youtube. Thời điểm cao nhất khi có các thành viên nhí tham gia Thách Thức Dành Hài (cách đây 2 năm), tiền kiếm được mỗi tháng cũng được 200 triệu. Đến thời điểm hiện tại mỗi tháng thu về 100 triệu đồng.

Nhất Nguyên giới thiệu chiếc xe ô tô được tài trợ.

Thông qua Youtube, Tịnh thất Bồng Lai giới thiệu qua về 3 chiếc xe ô tô được tài trợ. Theo người này, 2 chiếc xe ô tô 5 chỗ cũ không đủ để đưa các “chú tiểu” đi học nên Tịnh thất đã quyết định xin các nhà hảo tâm một chiếc xe 9 chỗ mới. Sau đó, ông Lê Tùng Vân đã “ra chiếu chỉ” xem có xin được hỗ trợ không.

Bên cạnh đó, Nhất Nguyên gửi lời cảm ơn tới một nữ mạnh thường quân bên Mỹ đã ủng hộ 150 triệu đồng. Thậm chí, người này còn tiết lộ nữ mạnh thường quân còn vô cùng hào phóng khi có sự kiện gì hay phải đi đâu xa, chỉ cần Tịnh thất báo là mạnh thường quân này sẽ chi trả.



Được biết, xe Limousine 9 chỗ đứng tên ông Lê Tùng Vân. Chiếc xe này do các “thầy” gọi điện xin riêng và chỉ 3 mạnh thường quân quyên góp là đủ. Bởi ban đầu, các “thầy” dự tính sẽ xin nhiều người, xin chừng nào đủ mua xe thì thôi hoặc tính đến đường kêu gọi trên YouTube.



Không chỉ “khoe” được tặng siêu xe trên YouTube, trước đó, các thành viên Tịnh thất Bồng lai còn thản nhiên “khoe” 4 chiếc iPhone 12 Pro Max.

Tịnh thất Bồng lai được tài trợ nhiều điện thoại đời mới đắt tiền.

Trong đó, ông Lê Tùng Vân sở hữu chiếc điện thoại có giá hơn 30 triệu đồng. Các “thầy” cũng không ít lần đăng tải hình ảnh thường xuyên tổ chức những buổi đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng người hâm mộ tại các resort.









