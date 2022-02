Chiêu trò của 'nữ quái' môi giới bất động sản lừa đảo chiếm đoạt gần 85 tỷ đồng

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giam bị can Trần Thị Thúy Liễu (sinh năm 1985, HKTT tại phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một) liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền rất lớn xảy ra tại huyện Dầu Tiếng.



Theo đó, mặc dù bị can Trần Thị Thúy Liễu chỉ làm nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tuy nhiên trong quá trình làm việc Liễu có quen biết với 25 người bạn thông qua mạng xã hội.

Sau khi có các mối quan hệ, Liễu đã giới thiệu mình mua được nhiều thửa đất trên địa bàn huyện Dầu Tiếng để phân lô, bán nền. Nếu tham gia mua và bán lại sẽ có lời nên những người bạn của Liễu đã tin tưởng và tiến hành lập hợp đồng đặt cọc và giao tiền cho Liễu.

Nhiều bị hại kéo đến nhà mẹ đẻ của Liễu để đòi tiền đặt cọc vào sáng ngày 13/11/2021.

Từ ngày 4/12/2020 đến ngày 22/10/2021 đối tượng Liễu có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 20 người với tổng số tiền gần 85 tỷ đồng thông qua việc nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 1.916 nền đất tọa lạc tại thị trấn Dầu Tiếng, xã Định Thành, xã Định An và xã Định Hiệp.

Sau khi nhận tiền cọc của những người trên, Liễu không thực hiện theo cam kết mà bỏ đi khỏi địa phương. Trước nhiều lần liên hệ với Liễu bất thành, ngày 13/11/2021 nhiều người đã tìm đến nhà mẹ đẻ của Liễu để tìm đối tượng đồng thời yêu cầu gia đình Liễu giải quyết về số tiền mà họ đã đặt cọc cho Liễu.

Bị can Liễu thời điểm bị bắt tạm giam.

Ngoài ra, những người trên đã tố giác hành vi của Liễu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương. Sau khi tiếp nhận tố giác của người dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra, xác minh.

Đến ngày 31/12/2020, sau khi có căn cứ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thúy Liễu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo ai là người bị hại, người có liên quan đến vụ việc trên liên hệ 0918230320 (Phương) 0374781181 (Chiến) để phối hợp giải quyết.

