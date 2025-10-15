Chiều 15/10: Giá vàng nhẫn tăng vượt 151 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch chiều nay, giá vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt tăng mạnh.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn chạm mốc 148,1 – 151,1 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Giá vàng niêm yết tại nhà vàng Bảo Tín Minh Châu lúc chiều nay.

Các doanh nghiệp khác cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn tăng trung bình 2 triệu đồng/lượng. Cụ thể, PNJ niêm yết ở mức 144,2 – 147,2 triệu đồng/lượng; Công ty SJC ở 143,7 – 145,9 triệu đồng/lượng; DOJI ở 144,2 – 147,2 triệu đồng/lượng; và Bảo Tín Mạnh Hải ở 145,6 – 147,4 triệu đồng/lượng.

Về vàng miếng, Bảo Tín Minh Châu và DOJI cùng niêm yết giá ở mức 145,6 – 147,6 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ và Công ty SJC giữ giá quanh ngưỡng 146 – 148 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tại thời điểm khảo sát, giá vàng giao ngay cũng tăng mạnh lên ngưỡng 4.196 USD/ounce, cao hơn 55 USD so với chốt phiên liền trước.

--

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay được niêm yết ở mức 143,7 – 146 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với chiều hôm qua.

Giá vàng niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp khác hiện chưa có sự điều chỉnh: Bảo Tín Minh Châu vẫn niêm yết ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng; PNJ ở 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng; Công ty SJC ở 142,3 - 144,5 triệu đồng/lượng; và DOJI ở 143,9 - 145,9 triệu đồng/lượng.

Về vàng miếng, Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết ở mức 144,9 - 146,4 triệu đồng/lượng, trong khi các thương hiệu khác như PNJ, SJC và DOJI cùng niêm yết quanh mức 144,1 - 146,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao ngay ở ngưỡng 4.160 USD/ounce, tăng 19 USD so với phiên trước.

Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 từng lập kỷ lục mới ở mức 4.190,9 USD/ounce trong phiên trước đó, nhưng sau đó hạ nhiệt, hiện giao dịch quanh 4.151,8 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy đà tăng của vàng có dấu hiệu tạm chững sau chuỗi phiên lập đỉnh liên tiếp.

Giá vàng biến động trong bối cảnh sáng 14/10, thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm mạnh sau khi Trung Quốc áp lệnh trừng phạt đối với 5 công ty con của tập đoàn vận tải biển Hanwha Ocean (Hàn Quốc) tại Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng biện pháp trả đũa trong lĩnh vực hàng hải. Động thái này được xem là bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, khiến tâm lý nhà đầu tư toàn cầu thêm bất ổn.

Tại Mỹ, chính phủ bước sang ngày thứ 14 của tình trạng đóng cửa một phần, trong khi thị trường thiếu vắng dữ liệu kinh tế quan trọng. Giới đầu tư đang dõi theo bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Kinh tế Doanh nghiệp Quốc gia (NABE) ở Philadelphia, kỳ vọng ông sẽ đưa ra tín hiệu rõ hơn về chính sách tiền tệ. Fed được dự báo sẽ tiếp tục hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng này, sau động thái tương tự hồi tháng 9, và có thể cắt giảm thêm một lần nữa vào tháng 12.

Trên thị trường dầu, giá dầu thô Nymex giảm xuống mức thấp nhất trong 4,5 tháng, còn 57,68 USD/thùng, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố báo cáo cho thấy tình trạng dư cung nghiêm trọng hơn dự kiến.

Trên các thị trường khác, chỉ số USD tăng nhẹ, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,01%.

Về kỹ thuật, các chuyên gia của Kitco nhận định vàng vẫn giữ lợi thế tăng giá trong ngắn hạn, song động lực có thể đang yếu dần. Mục tiêu tiếp theo của phe mua là duy trì giá đóng cửa trên ngưỡng kháng cự 4.300 USD/ounce, trong khi phe bán sẽ hướng tới mốc hỗ trợ quan trọng 3.900 USD/ounce. Mức hỗ trợ gần nhất nằm ở 4.105 – 4.100 USD/ounce, còn kháng cự được xác định tại 4.190 – 4.200 USD/ounce.