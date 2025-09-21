Sáng ngày 20 tháng 9, có thông tin từ giới truyền thông Nga cho biết, các đơn vị tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga đã vượt qua tuyến phòng thủ của Ukraine và chiếm được làng Berezove ở vùng Dnipropetrovsk.

Một bài đăng trên kênh Telegram “Voin DV” cho biết, đây là ngôi làng thứ tám quân Nga giành được từ tay lực lượng Ukraine, trong khu vực tác chiến do nhóm quân Vostok của Nga đảm nhận và là ngôi làng thứ sáu bị họ đánh chiếm tại vùng Dnipropetrovsk.

Kênh Telegram “Voin DV” đã đưa tin này và giải thích ngắn gọn về sự kiện, kèm theo một video quân Nga đang giăng cờ ở ngôi làng.

Trong trận đánh chiếm ngôi làng này, Lực lượng của nhóm quân Vostok đã giải phóng hơn 5 km2 lãnh thổ, hơn 250 tòa nhà đã được dọn sạch và gần một đại đội quân Ukraine đã bị tiêu diệt.

“‘Tàu tốc hành Viễn Đông’ [biệt danh của nhóm quân Vostok] đang tiến nhanh về vùng Dnipropetrovsk, chọc thủng phòng tuyến của địch. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những thành công của nhóm quân này và báo cáo về chiến công của họ” - “Voin DV” viết.

Thông tin kèm theo cũng cho biết, các khu vực xung quanh làng Berezove cũng đã được quân Nga kiểm soát và họ hiện vẫn đang tiếp tục củng cố vững chắc hệ thống phòng thủ ở ngôi làng này, dự định sử dụng nó để làm bàn đạp tiếp tục tấn công các khu định cư khác.

Vào chiều ngày 20 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận trong một thông cáo về việc Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư này.

Theo thông báo, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Súng trường Cơ giới Cận vệ Độc lập số 36 của Lực lượng Vũ trang Nga đã thể hiện xuất sắc, tiếp tục đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine khỏi Berezove và đã cắm cờ Nga ở ngôi làng.

Trong cuộc tấn công, các đội pháo binh, cùng với các điều khiển viên máy bay không người lái, đã tiến hành các cuộc tấn công hỏa lực vào các ngôi nhà được xây dựng thành cứ điểm phòng thủ, phá hủy nhiều thiết bị và tiêu diệt nhiều binh sĩ Ukraine, khiến đối phương bị đánh bật khỏi ngôi làng.

Theo thông báo Bộ Quốc phòng Nga, các đội tấn công của nhóm quân Vostok, sau khi củng cố các vị trí trong làng, đã triển khai dọn sạch các chiến hào, tòa nhà, tầng hầm và các vành đai rừng lân cận, chuẩn bị cho giai đoạn tấn công tiếp theo trên hướng chiến dịch này.