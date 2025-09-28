"Chiến binh Sao vàng" cần phiên bản mới

Những "chiến binh Sao vàng" vì thế rộng cửa giành vé đến vòng chung kết sân chơi này diễn ra tại Ả Rập Saudi.

Xu hướng "Tây hóa"

Bóng đá khu vực Đông Nam Á đang có nhiều biến động lớn theo xu hướng "Tây hóa". Indonesia đang thi đấu khá tốt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 là điển hình của chủ trương "Tây hóa". Singapore dù không còn rầm rộ như giai đoạn 1996 - 2006 nhưng đội tuyển vẫn có một vài nhân tố gốc nước ngoài (gốc Nhật). Philippines vốn là đất nước cởi mở với văn hóa phương Tây từ sớm cũng không ngoại lệ.

Người hâm mộ kỳ vọng tuyển Việt Nam (phải) sẽ được nâng chất trong thời gian tới. Ảnh: THẠO HOÀNG

Tuyển Thái Lan hiện cũng không còn sử dụng thuần cầu thủ bản địa. Jonathan Khemdee, James Beresford, Nicholas Mickelson... - những cầu thủ từng đối đầu với tuyển Việt Nam - đa số sinh ở nước ngoài. Khách quan mà nói, việc "Tây hóa" nếu hợp pháp và đúng quy định sẽ giúp bóng đá Đông Nam Á nâng cao sức cạnh tranh tại châu lục cũng như ở các sân chơi lớn khác như vòng loại World Cup.

Chúng ta từng rất tự hào là đội tuyển mang đậm bản sắc nhất khu vực, với nòng cốt là cầu thủ nội địa cùng vài nhân tố Việt kiều trở về khoác áo những "chiến binh Sao vàng". Dưới thời HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam chỉ có thủ môn Đặng Văn Lâm mang 2 dòng máu Việt - Nga. Mới đây, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch có chọn lọc như Nguyễn Xuân Son (gốc Brazil) đã mang lại hiệu quả rõ rệt tại AFF Cup 2024. Điều này đặt ra yêu cầu tuyển Việt Nam cần bổ sung "chất Tây" để không bị tụt hậu so với các đối thủ.

Tái cấu trúc mạnh mẽ

Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam trong khu vực đang ngày càng mạnh hơn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik đứng ngồi không yên. Đội tuyển Việt Nam không nhất thiết ồ ạt chạy theo xu hướng nhập tịch hay xáo trộn cơ cấu đội hình như nhiều nước, nhưng thay đổi luôn là bản chất cuộc sống. Vì vậy, HLV Kim Sang-sik cần linh hoạt áp dụng các giải pháp để xây dựng một đội tuyển Việt Nam phiên bản mới, phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Hiện nay có 3 nguồn lực được kỳ vọng giúp tuyển Việt Nam "lột xác". Thứ nhất, là lứa cầu thủ đầy tiềm năng ở đội U23 như thủ môn Trần Trung Kiên, các hậu vệ Lý Đức, Hiểu Minh; các tiền vệ Văn Trường, Xuân Bắc, tiền đạo Đình Bắc, Thanh Nhàn... Lứa cầu thủ này đang ngày càng chứng tỏ bản lĩnh và năng lực của mình. Nhiều người trong số đó đang là đương kim vô địch Giải U23 Đông Nam Á và sẽ có những trải nghiệm hữu ích tại vòng chung kết Giải U23 châu Á (diễn ra tháng 1-2026). Đây là cơ hội tuyệt vời để họ rèn giũa bản lĩnh, sẵn sàng thay thế lứa cầu thủ đàn anh ở đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Thứ hai, Việt Nam chứng kiến làn sóng cầu thủ Việt kiều trở về ngày càng đông. Thời gian qua, các cầu thủ như Victor Lê, Adou Minh, Patrick Lê Giang... đã ít nhiều chứng tỏ năng lực ở V-League. Một số nhân tố khác như Lee Williams, Trần Thành Trung, Brandon Ly... cũng đang tìm kiếm cơ hội lên tuyển. Trong số này vài cái tên đã được thử sức ở các cấp đội tuyển như Cao Pendant Quang Vinh, Victor Lê.

Thứ ba, là nguồn lực cầu thủ nước ngoài được "bản địa hóa" - đây là bước ngoặt thật sự, nâng cấp đáng kể năng lực của đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Xuân Son sau những đóng góp hiệu quả ở AFF Cup 2024 đã trở thành "hình mẫu" trong việc tuyển chọn nhân tố ngoại nhập tịch. Hiện nay, VFF và CLB SHB Đà Nẵng đã xúc tiến việc nhập tịch cho hậu vệ Gustavo Sant Ana nhằm nâng cao chất lượng hàng thủ tuyển Việt Nam cũng là tín hiệu tốt. Ngoài ra, Hendrio (Đỗ Hoàng Hên) cũng đang rất gần cơ hội gia nhập đội tuyển khi sắp đủ điều kiện trở thành công dân Việt Nam.

Với tài năng và kỹ thuật vượt trội, từng được đào tạo tại lò La Masia danh tiếng, anh có thể tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa của tuyển Việt Nam.

Hai trận tiếp Nepal trên sân Gò Đậu và Thống Nhất của TP HCM trong tháng 10 và làm khách của tuyển Lào vào tháng 11-2025 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 sẽ là những trận đấu để ông Kim Sang-sik kiến tạo một tuyển Việt Nam mạnh mẽ hơn trong tương lai.



