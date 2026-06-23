Chi tiết hướng tuyến 5 dự án metro Hà Nội do Vingroup làm tổng thầu

5 tuyến đường sắt đô thị (metro) tại Hà Nội dài hơn 300 km, tổng mức đầu tư sơ bộ 55,23 tỷ USD (tương đương hơn 1,3 triệu tỷ đồng), kết nối sân bay Nội Bài, Hòa Lạc, Đông Anh, Gia Lâm và khu vực phía Nam của Hà Nội, được đồng loạt khởi công sáng 22/6. Đây là chương trình phát triển metro có quy mô đầu tư lớn nhất từ trước tới nay của Thủ đô.

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