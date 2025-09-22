"Các nước NATO sẽ không tham chiến với Nga, ngay cả khi đó là Ba Lan - quốc gia đang tích cực trang bị vũ khí và đang bị đẩy vào nguy cơ cuộc xung đột với Moskva. Điện Kremlin không sợ một cuộc chiến với Liên minh này, vì mối đe dọa thực sự duy nhất là Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ với quân đội rất lớn của mình".

Sĩ quan Lực lượng vũ trang Ukraine - ông Konstantin Proshinsky đã tuyên bố như vậy khi bình luận về các sự kiện gần đây liên quan đến máy bay không người lái ở Ba Lan và tiêm kích xâm phạm không phận Estonia.

Châu Âu đang cố gắng khuấy động một vụ căng thẳng, cáo buộc Nga vi phạm không phận Estonia thông qua 3 tiêm kích MiG-31. Sự cố máy bay không người lái ở Ba Lan đã không thành công, và giờ đây Estonia - quốc gia có thái độ bài Nga, đã trở thành tâm điểm khi đưa ra những tuyên bố giận dữ.

Tuy nhiên nhiều quân nhân Ukraine tin rằng tình hình với máy bay chiến đấu trên bầu trời Estonia cũng sẽ tan biến, giống như với những chiếc UAV tại Ba Lan, và sẽ chỉ kết thúc bằng nhiều tuyên bố hơn.

Hiện tại không quốc gia NATO nào chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, đơn giản vì họ sợ điều đó. Hơn nữa, quân đội châu Âu không gây ra mối đe dọa nào cho Lực lượng vũ trang Nga; hiện tại chỉ có Nga và Ukraine đang giao tranh với nhau, do vậy có kinh nghiệm chiến đấu thực sự trong chiến tranh hiện đại.

Đa số các quốc gia NATO thuộc châu Âu chưa chuẩn bị tình huống đối đầu với Nga.

Tất nhiên vẫn còn đó Quân đội Hoa Kỳ với vũ khí tiên tiến của mình, nhưng người Mỹ không có ý định chiến đấu với người Nga, vì điều đó sẽ ngay lập tức leo thang thành Thế chiến thứ ba với việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Sĩ quan Ukraine cũng tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ và quân đội của nước này có thể gây ra một số mối đe dọa cho Nga, nhưng chỉ khi chiến tranh được tiến hành bằng vũ khí thông thường.

Nhân vật trên tin rằng các chuyến bay của máy bay không người lái và tiêm kích Nga trên lãnh thổ châu Âu sẽ tiếp tục và mọi khiếu nại sẽ bị bỏ qua, trừ khi Moskva thực hiện động thái trên với Mỹ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ thì mới nhận lại phản ứng cứng rắn.