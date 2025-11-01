Chỉ cần đi bộ từng này mỗi ngày là đủ để "đuổi" bệnh tim mạch đi xa: Rất dễ thực hiện!

Một nghiên cứu mới cho thấy rằng việc đi bộ chỉ 15 phút mỗi ngày có thể mang lại lợi ích đáng kể cho tim và sức khỏe tổng thể của bạn.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine, thực hiện trên những người có mức độ hoạt động thể chất thấp (đi bộ dưới 8.000 bước mỗi ngày).

Kết quả cho thấy những người tích lũy hầu hết các bước đi hằng ngày của họ thông qua một cuộc đi bộ dài (15 phút trở lên) có nguy cơ tử vong thấp hơn đáng kể so với những người tích lũy số bước bằng những cuộc đi bộ ngắn hơn (dưới 5 phút mỗi lần).

Lợi ích này cũng áp dụng đối với các biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim — những người đi bộ trong thời gian lâu hơn có nguy cơ thấp hơn nhiều so với nhóm đi bộ ngắn.

“Đi bộ nhiều hơn rất có lợi cho tim — và nếu bạn có thể duy trì một buổi đi bộ kéo dài 10–15 phút, thì càng tốt,” tiến sĩ Evan Brittain, giáo sư y học tim mạch tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, Mỹ, người không tham gia nghiên cứu, cho biết.

“Trong số những người trung bình đi ít hơn 8.000 bước mỗi ngày, những ai có thói quen đi bộ có chủ đích đều có kết quả sức khỏe tốt hơn so với những người chỉ đi trong thời gian ngắn,” ông nói với chuyên trang y tế Healthline.

Giảm tới 83% nguy cơ tử vong

Nghiên cứu theo dõi 33.560 người trưởng thành từ cơ sở dữ liệu nghiên cứu sức khỏe UK Biobank. Khoảng 41% người tham gia là nam giới, với độ tuổi trung bình 62 tuổi. Tất cả người tham gia đều không mắc bệnh tim mạch hoặc ung thư khi bắt đầu nghiên cứu (năm 2013–2015).

Nghiên cứu phát hiện thêm về những lợi ích của đi bộ mỗi ngày.

Những người tham gia đi ít hơn 8.000 bước mỗi ngày tại thời điểm bắt đầu thử nghiệm, được các nhà nghiên cứu phân loại là “hoạt động ở mức dưới tiêu chuẩn” theo khuyến nghị về hoạt động thể chất hiện tại cho người trưởng thành. Trung bình, số bước mỗi ngày của họ chỉ đạt 5.165 bước.

Trong vòng bảy ngày, người tham gia ghi lại hoạt động hằng ngày của họ bằng thiết bị theo dõi thể dục.

Mối quan tâm chính của các nhà nghiên cứu là thời lượng của các đợt hoạt động thể chất hằng ngày ảnh hưởng như thế nào đến tỷ lệ tử vong và bệnh tim mạch.

Những người tham gia được phân loại thành bốn nhóm dựa trên "mô hình tích lũy bước chân" của họ, mô tả khoảng thời gian họ đi bộ để đạt được hầu hết số bước chân hằng ngày.

Cụ thể, người tham gia được chia thành bốn nhóm sau:

Dưới 5 phút Từ 5 phút đến dưới 10 phút Từ 10 phút đến dưới 15 phút Từ 15 phút trở lên

Phần lớn người tham gia (khoảng 43%) có thói quen đi bộ dưới 5 phút/đợt, trong khi chỉ 8% thực hiện các buổi đi bộ dài 15 phút hoặc hơn.

Mặc dù số người đi bộ dài tương đối ít, nhưng nghiên cứu cho thấy họ thu được lợi ích lớn nhất.

Trong thời gian theo dõi trung bình 8 năm, nhóm nghiên cứu ghi nhận 735 ca tử vong và 3.119 biến cố tim mạch, chủ yếu xảy ra ở nhóm đi bộ ngắn.

Những người đi bộ ngắn nhất (dưới 5 phút) có tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân là 4,36%, trong khi nhóm đi bộ dài (15 phút trở lên) chỉ có 0,80%, tức là giảm 83% nguy cơ tử vong tương đối.

Nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng có xu hướng tương tự. Người đi bộ ngắn có tỷ lệ mắc bệnh 13%, trong khi nhóm đi bộ dài chỉ 4,39% – tức là chỉ bằng khoảng một phần ba nguy cơ.

Tuy nhiên, dù kết quả rất thuyết phục, nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn chế. Tiến sĩ Brittain lưu ý rằng thiết kế nghiên cứu và tính chất quan sát của nó có giới hạn.

“Chúng ta nên thận trọng khi giả định rằng một quan sát ngắn về dữ liệu bước chân có thể dự đoán được các biến cố gần mười năm sau,” ông nói. “Chúng ta cần thêm dữ liệu thực tế, theo dõi lâu dài về hoạt động thể chất của bệnh nhân trong quá trình chăm sóc.”

Các tác giả thừa nhận rằng hiện chưa rõ vì sao về mặt sinh lý học, việc đi bộ lâu hơn lại mang đến nhiều lợi ích sức khỏe hơn. Tuy nhiên, họ gợi ý rằng các đợt hoạt động dài hơn có thể cần thiết để kích hoạt các yếu tố chủ chốt của hệ thống chuyển hóa tim mạch, chẳng hạn như độ nhạy insulin.