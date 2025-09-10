"Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"!

Trong ngày Match Day 2025 - hoạt động "ghép đôi" người - nghề qua hình thức trực tiếp của Đại học Y Hà Nội, một đoạn video quay lại khoảnh khắc top 10 tân bác sĩ được xướng tên bất ngờ khiến mạng xã hội "bùng nổ". Bên cạnh sự ngưỡng mộ về học vấn "khủng", thì còn có một nhân vật chiếm spotlight khi chỉ xuất hiện đúng… 5 giây, nhưng nhan sắc và thần thái lại đủ để netizen "đứng ngồi không yên".

Nhân vật đang được dân tình truy lùng không ai khác chính là tân bác sĩ Đinh Duy Khương (Ninh Bình). Trong khung hình ngắn ngủi, Duy Khương gây ấn tượng với gương mặt sáng, đường nét điển trai, cộng thêm vóc dáng cao ráo, vạm vỡ chẳng khác gì "nam thần ngôn tình bước ra đời thực".

Nhan sắc ấn tượng của tân bác sĩ nội trú (Ảnh chụp màn hình: ler.mermer)

Đặc biệt hơn, anh chàng còn thuộc top 4 thí sinh có điểm cao nhất kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay - kỳ thi vốn nổi tiếng "khắc nghiệt" bậc nhất Đại học Y Hà Nội. Trong phần chọn chuyên ngành, Duy Khương đã đăng ký ngành Phẫu thuật tạo hình - một lĩnh vực đòi hỏi tay nghề tinh vi, sự tỉ mỉ và gu thẩm mỹ cao. Điều này càng khiến cộng đồng mạng nể phục, bởi anh chàng không chỉ có gương mặt sáng mà còn sở hữu năng lực "đỉnh của chóp".

Hình ảnh nét căng của Duy Khương do fanpage Đại học Y Hà Nội đăng tải

Ngay sau khi đoạn video lan truyền, phần bình luận đã trở thành "sân khấu" của hội chị em. Nhiều người thả tim, để lại hàng loạt lời khen:

- Nếu không biết đây là lễ chọn bác sĩ nội trú, tôi còn tưởng đang xem trailer phim thanh xuân vườn trường

- Nhan sắc này mà đi làm phẫu thuật tạo hình thì bệnh nhân chắc xếp hàng dài thêm vài km.

- Trông vừa hiền vừa giỏi, đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng.

Không ít netizen còn hài hước đề nghị "tìm gấp info" hoặc "tag ngay các bạn nữ độc thân vào nhận chồng tương lai". Có người còn so sánh: "Cảm giác như xem phiên bản Việt của bác sĩ Kang trong Hậu Duệ Mặt Trời vậy". Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng gửi lời chúc mừng và kỳ vọng anh chàng sẽ gặt hái thành công trên hành trình trở thành một bác sĩ phẫu thuật tạo hình trong tương lai.