Chỉ 2 tiếng rưỡi đã phát hiện hơn 1.200 'ma men' lái xe, có người nồng độ cồn kịch khung vẫn chở gia đình trên cao tốc

Ngày 18-10, sau khi Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông phát lệnh ra quân, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn tại nhiều tuyến, nút giao trọng điểm ở nhiều địa phương.

Đội CSGT đường bộ, Phòng PC08 Khánh Hòa (KV Cam Lâm) kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Cục CSGT

Từ 12h00 đến 14h30 ngày 18-10, lực lượng CSGT Công an 34 tỉnh thành đã kiểm soát nồng độ cồn đối với 48.214 lái xe, người điều khiển phương tiện (1.748 xe khách, 3.495 xe tải, 10.226 xe con, 31.902 xe mô tô, 843 xe thô sơ).

Trong đó, CSGT đã lập biên bản xử lý đối với hành vi điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn đối với 1.294 trường hợp (02 xe khách, 17 xe tải, 64 xe con, 1.194 xe mô tô, 17 xe thô sơ).

Những địa phương phát hiện vi phạm nhiều nhất là: Hà Nội (134 trường hợp), Hải Phòng (101), Thái Nguyên (90), Lào Cai (88), Bắc Ninh (88), Hưng Yên (70),….

Anh Thân Đức N bị phát hiện lái xe với hơi thở có nồng độ cồn "kịch khung". Ảnh: Cục CSGT

Cá biệt, 13h04 cùng ngày, tổ CSGT làm nhiệm vụ tại Trạm thu phí 2C13 đã phát hiện anh Thân Đức N (sinh năm 1985, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) vi phạm điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt mức 0,4 miligam/1 lít khí thở. Kết quả đo cồn là: 0,435 miligam/ 1 lít khí thở.

Đáng chú ý, anh N khi đó đang chở cả gia đình di chuyển trên đường cao tốc.

Theo quy định của Nghị định 168/NĐ-CP, anh N bị phạt 30-40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng, tạm giữ xe ô tô con.