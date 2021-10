Chelsea "đổ bê tông" vào ngôi đầu Premier League; Liverpool, Man City đồng loạt sảy chân

Cú sảy chân khó tin của Liverpool

Không nhiều người dám đặt niềm tin vào Brighton khi họ đến làm khách tại Anfield trước một Liverpool đang hưng phấn. Và niềm hi vọng mong manh vào một cú sốc gần như biến mất hẳn khi Liverpool dẫn trước 2-0 chỉ sau 24 phút thi đấu. Henderson và Mane lần lượt giúp cho khán giả nhà được tận hưởng niềm vui.

Tuy nhiên, Brighton đã một lần nữa cho thấy tại Premier League, mọi thứ đều có thể. Trước khi kết thúc hiệp một, Mwepu rút ngắn tỉ số bằng một cú dứt điểm đầy sáng tạo. Quan sát thấy thủ môn Alisson dâng lên hơi cao, tiền vệ người Zambia đá thẳng vào gôn thay vì thực hiện một đường treo bóng từ ngoài vòng cấm. Quyết định này khiến Alisson không kịp trở tay và đành phải vào lưới nhặt bóng.

Bàn thắng này giúp đội khách chơi tưng bừng và san bằng tỉ số trong hiệp hai. Lallana và Trossard phối hợp đầy ăn ý, không cho trung vệ Van Dijk cơ hội can thiệp vào tình huống trước khi Trossard dứt điểm làm tung mành lưới.

Liverpool đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc

Những sự thay đổi người của HLV Klopp không phát huy hiệu quả trong phần còn lại trận đấu. Liverpool chỉ có kết quả 2-2 và bị Chelsea gia tăng khoảng cách lên thành 3 điểm.





Chelsea thắng mà không cần tiền đạo

Với các đội bóng khác, mất cùng lúc 2 chân sút chủ lực sẽ dẫn đến thảm họa. Nhưng với Chelsea, việc thiếu vắng cả Lukaku lẫn Timo Werner dường như không thành vấn đề. Đến làm khách trên sân của Newcastle, The Blues có người hùng từ hàng hậu vệ mang tên Reece James.

Phút 65, hậu vệ người Anh đón bóng bên cánh phải, bình tĩnh ngắm nghía rồi tung cú đá chân trái như "nã đại bác" làm cháy lưới thủ thành Darlow. Ít phút sau, cũng chính là James với một cú sút cực mạnh bằng chân phải nhân đôi cách biệt cho Chelsea.

Lối chơi đồng bộ và gắn kết ở cả 3 tuyến giúp Chelsea không bị quá phụ thuộc vào cá nhân nào. Cũng nhờ thế, The Blues không gặp khủng hoảng khi thiếu đi các tiền đạo. Sau 2 bàn thắng của James, Jorginho là người ấn định tỉ số 3-0 bằng một quả penalty chính xác.

Reece James (trái) làm thay nhiệm vụ của các tiền đạo

Chiến thắng thuyết phục giúp Chelsea tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu Premier League. The Blues hiện đang hơn Liverpool 3 điểm trên BXH. Họ sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất, mới thủng lưới 3 bàn sau 10 trận. Và hàng công của Chelsea cũng đã "nổ súng" tới 26 lần, chỉ kém duy nhất Liverpool (29 bàn).





Man City bất ngờ "ngã ngựa"

Trong quá khứ, Crystal Palace là cái tên từng gây nhiều khó khăn cho Man City. Đón tiếp đối thủ trên sân nhà Etihad, HLV Pep Guardiola thể hiện rõ quyết tâm chiến thắng với đội hình gần như tối ưu.

Nhưng Crystal Palace một lần nữa cho thấy họ thực sự là "cái gai trong mắt" đối thủ hùng mạnh. Phòng ngự kiên cường và chớp thời cơ bằng những pha tấn công nhanh, đội khách tìm được bàn dẫn trước từ một sai lầm của cầu thủ Man City. Zaha là người trừng phạt The Citizens bằng một cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc.

Zaha luôn biết cách gieo sầu cho các đội bóng lớn

Mọi thứ càng tồi tệ hơn với Man City khi họ phải chơi thiếu người do Laporte nhận thẻ đỏ. Bàn gỡ hòa ở đầu hiệp hai cũng không được trọng tài công nhận sau khi VAR can thiệp và xác định Foden việt vị. Những phút cuối, Gallagher dập tắt hi vọng của Man City bằng pha dứt điểm sau tình huống phản công nhanh.

Thất bại ngay trên sân nhà, Man City một lần nữa cho thấy sự mất cân bằng và thiếu ổn định ở mùa giải này. Họ có những thời điểm chơi thăng hoa nhưng cũng rất dễ sụp đổ bởi vài khoảnh khắc. Nếu HLV Pep Guardiola không xử lý được vấn đề này, Man City sẽ bị tụt lại trong cuộc đua vô địch.

