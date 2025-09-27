Cháy nửa đêm ở Cà Mau: Cha mẹ và em thoát ra ngoài, bé trai 9 tuổi mắc kẹt tử vong thương tâm

Theo thông tin từ VOV, ngày 27/9, Lãnh đạo UBND xã Phú Mỹ (tỉnh Cà Mau), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân làm một bé trai tử vong.

Vụ cháy xảy ra giữa khuya

Theo báo cáo của cơ quan chức năng địa phương, khoảng 0h30 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà cấp 4 của anh T.T.H. (35 tuổi, ngụ ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ), làm nghề mua bán thịt heo tại chợ.

Khi xảy ra vụ cháy, trong nhà có vợ chồng anh H. và hai con nhỏ. Vợ chồng anh H. và 1 người con đã kịp chạy thoát ra ngoài, an toàn. Lực lượng vũ trang xã Phú Mỹ cùng người dân đã khẩn trương hỗ trợ dập lửa để cứu cháu bé còn trong nhà nhưng không thành.

Gây thiệt hại cả về người và nhiều tài sản

Liên quan đến sự việc, báo Dân Trí cho hay, sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện cháu N. đã tử vong tại khu vực phòng ngủ.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí giúp gia đình khắc phục khó khăn bước đầu.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.