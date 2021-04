Cháy công ty trong đêm ở Bắc Ninh, 3 công nhân tử vong thương tâm

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 16/4, tại Công ty TNHH D.R. Việt Nam (khu công nghiệp Vsip, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) đã xảy ra vụ hoả hoạn nghiêm trọng khiến 3 công nhân tử vong.

Các nạn nhân tử vong được xác định là chị Đ.T.T.H (28 tuổi, trú tại phường Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), anh M.V.K (32 tuổi, xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang); anh N.V.T, (31 tuổi, xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Ít phút xảy ra vụ cháy cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Tiên Du, Công an thị xã Từ Sơn xuống hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.