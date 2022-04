Cháu đích tôn dẫn một người đàn ông về đòi cưới, cả nhà ngã ngửa, bà nội phải nhập viện

Cháu đích tôn dẫn bạn trai về, bà nội tăng xông

Trong cuộc sống, ai cũng mong được yêu, được sống bên người mà mình yêu. Thế nhưng với nhiều người, để đến được cái đích hạnh phúc, họ đã phải trải qua rất nhiều đau khổ, dằn vặt. Đó là điều mà cặp đôi Nhật Thuận (27 tuổi, quê Tây Ninh) và Minh Phúc (29 tuổi, ở TP.HCM) đã từng đối diện.

Cả hai quen nhau trong một lần mua hàng online, Phúc là người bán kiêm shipper còn Thuận là khách hàng. Lần đầu gặp gỡ, họ không có tiếng sét ái tình nào bởi cả hai đang trong một mối quan hệ yêu đương khác. Ấn tượng của Thuận về Phúc là: Xấu, răng hô, gầy,... Nhưng về phía Phúc, anh có chút liêu xiêu với ngoại hình điển trai, trắng trẻo của Thuận. Sau lần đó, Phúc chủ động nhắn tin trò chuyện, làm quen với Thuận.

Cặp đôi Nhật Thuận và Minh Phúc.

Vài tháng sau, trùng hợp thay cả hai cùng chia tay người yêu. Nói chuyện qua mạng một thời gian thì Thuận bắt đầu tích cực "thả thính" vu vơ trên mạng xã hội về việc cô đơn, mong có người che chở. Không thể bỏ qua, Phúc chớp ngay thời cơ. Năm ấy Phúc xin được về nhà Thuận ăn Tết Nguyên đán với tư cách là bạn bè.



Khoảng thời gian gần gũi, được tiếp xúc thường xuyên, Thuận và Phúc nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương đang ngày một lớn dần. Không lâu sau, với sự ngọt ngào và sến súa của mình, Phúc đã khiến Thuận đổ gục bằng những hành động, lời nói lãng mạn như trên phim.

"Sau này anh có vợ, dù có việc gì cực khổ đến nhường nào thì anh cũng sẽ là người chịu hết. Anh không bao giờ để vợ anh khổ. Em có chịu làm vợ anh không?" - Phúc ngỏ lời.

"Mình đang ế, mà lâu nay cũng đâu có ai tỏ tình đâu nên là đồng ý luôn, nói: "Dạ chịu" - Thuận hài hước kể.

Cả hai làm đám cưới năm 2018.

Để được ở bên nhau, họ đã phải trải qua rất nhiều sóng gió.

Bản thân Thuận đã come out với gia đình từ nhỏ, nên việc dẫn bạn trai về nhà ra mắt cũng không có gì to tát. Còn với Phúc, anh vốn là cháu đích tôn, sống cùng bà nội từ nhỏ và được bà cực kỳ cưng chiều. Thế nên, đúng hôm nhà có đám giỗ, cháu nội lại dẫn về một người đàn ông và giới thiệu đó là "bạn trai", bà nội lập tức tăng xông, phải nhập viện điều trị một tháng.

Sau khi ra viện, bà nội Phúc không phản đối nữa mà chấp nhận chuyện tình cảm của cháu trai. Nhưng đó chỉ là chấp nhận cho yêu, chứ khi nói đến việc muốn tổ chức đám cưới, bà nội lại tiếp tục tăng xông một lần nữa và ra sức ngăn cản. Bà nói: "Con là cháu đích tôn, làm như vậy thì bà không thể nào nhìn dòng họ được".

Không thể dùng lời nói để thuyết phục bà, Phúc và Thuận chỉ còn cách "mưa dầm thấm lâu". Trong suốt 1,5 năm trời, hai đứa cứ đều đặn cách tuần, lần về nhà Phúc, lần về nhà Thuận nấu nướng, ăn uống, trò chuyện với mọi người. Dần dần, "cháu dâu" cũng lấy lòng được bà nội. Bà khen cháu hiền, giỏi, dễ thương và chấp nhận cho hai đứa làm đám cưới.

Họ từ từ thuyết phục gia đình.

"Mưa dầm thấm lâu", cặp đôi đã được bố mẹ hai bên thuận tình.

Vượt lên những chửi rủa của người đời

Tháng 3/2018, Thuận và Phúc tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Thế nhưng, dư luận xã hội không cho cặp đôi hưởng niềm vui trọn vẹn.

"Một người bạn của mình đến dự đám cưới đã vô tình quay 2 đoạn clip rồi đăng lên mạng xã hội. Cư dân mạng đã vào mắng chửi tụi mình thậm tệ, họ nói mình: Biến thái, bệnh hoạn, tưởng hay lắm hay sao mà làm đám cưới? Họ nói những từ rất kinh khủng không thể tưởng tượng nổi, nó làm mình suy sụp hoàn toàn. Mình không nghĩ việc mình tổ chức đám cưới lại đáng bị người đời chửi rủa như vậy.

Anh Phúc cũng buồn, nhưng anh ấy không thể hiện ra bên ngoài. Thời điểm đó mình đã nghĩ có lẽ mình không vượt qua được, nhưng anh Phúc và đặc biệt là mẹ chồng đã an ủi mình rất nhiều. Mẹ nói: "Các con kệ đi, cứ thương nhau, không cần bận tâm người ta nói gì, cố gắng mà làm ăn chứ đừng suy sụp rồi không làm gì được cả". Nhờ đó mà mình đã vượt qua", Nhật nhớ lại khoảng thời gian bị stress nặng nề.

Thuận và Phúc hiện có cuộc sống viên mãn.

Hiện tại, Nhật và Phúc đều có công việc ổn định và chung sống hạnh phúc. Nhật có chút khó tính, kỳ cục, hay giận, hay ghen nhưng sự dịu dàng, chiều chuộng của Phúc đã giúp lấp đầy những điều đó để cả hai thực sự trở thành mảnh ghép hoàn hảo. Họ đã mua được một căn nhà rộng rãi, cùng nhau làm việc, thời gian rảnh đi du lịch khắp nơi, tận hưởng cuộc sống.

Thời gian tới, Thuận và Phúc dự định sẽ xin một đứa con nuôi cho vui cửa vui nhà.

Nguồn: Vì yêu mà cưới, Ảnh: Facebook nhân vật

https://soha.vn/chau-dich-ton-dan-mot-nguoi-dan-ong-ve-doi-cuoi-ca-nha-nga-ngua-ba-noi-phai-nhap-vien-20220402160408.htm