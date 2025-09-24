Cháu bé 5 tuổi ở Bắc Ninh bị chó cắn rách toang mặt khi đang chơi tại sân nhà

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết, ngày 14/9 vừa qua đã tiếp nhận cấp cứu trường hợp cháu H.H.A (5 tuổi, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), trong tình trạng chảy máu nhiều vùng mặt, hoảng loạn, khóc nhiều sau khi bị chó cắn.

Theo lời kể từ người nhà, cách khi vào viện khoảng 2 giờ đồng hồ, cháu A. đang chơi tại nhà thì bị con chó cắn vào mặt; ngay sau đó trẻ được đưa tới bệnh viện.

Khi vào viện, các bác sĩ ghi nhận nhiều vết thương vùng hàm mặt: vết thương thấu má kích thước 4×2 cm bờ nham nhở, thiếu hổng tổ chức, nguy cơ tổn thương ống tuyến nước bọt mang tai; các vết rách môi và má kích thước từ 2–5 cm, bờ sắc. Trong miệng, khớp cắn bình thường. Bệnh nhi được chẩn đoán đa vết thương hàm mặt do chó cắn.

Bé trai đã được các bác sĩ xử lý vết thương. Ảnh: BVCC

Bác sĩ CKI Đỗ Thị Hương Liên, Khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, người trực tiếp xử trí vết thương cho cháu A., cho biết: "Chúng tôi đã tiến hành làm sạch kỹ vết thương, cầm máu, khâu phục hồi tổn thương nhằm đảm bảo chức năng và thẩm mỹ. Bệnh nhi được dùng kháng sinh, giảm đau và tư vấn tiêm phòng dại theo phác đồ".

Sau 8 ngày chăm sóc và điều trị tại khoa Răng-Hàm-Mặt, tình trạng cháu A đã ổn định, vết thương khô, liền tốt và được xuất viện.

Trường hợp của cháu A. là điển hình cho những hậu quả nghiêm trọng nếu bị chó cắn, đặc biệt ở vùng mặt - nơi có nhiều mạch máu, tuyến nước bọt, các bộ phận như mắt, tai, mũi, họng, khiến virus dại nếu có xâm nhập rất nhanh.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo: khi bị chó cắn, cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước và xà phòng ít nhất 10–15 phút, sát trùng bằng dung dịch thích hợp, sau đó đưa đến cơ sở y tế sớm nhất để được đánh giá, xử trí và tiêm phòng dại, uốn ván kịp thời. Cha mẹ cần lưu ý tiêm phòng định kỳ cho chó nuôi.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 nhấn mạnh, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khi phát bệnh gần như không thể cứu chữa. Xử trí kịp thời sau khi bị chó cắn chính là chìa khóa bảo vệ tính mạng.