Cháu bé 5 tuổi bị chó cắn rách mặt khi đang chơi ở nhà

Theo đó, mới đây, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã tiếp nhận cấp cứu trường hợp cháu H.H.A (5 tuổi, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng chảy máu nhiều vùng mặt, hoảng loạn, khóc nhiều sau khi bị chó cắn.

Theo lời kể từ người nhà, cháu A đang chơi tại nhà thì bị con chó mà gia đình đang nuôi cắn vào mặt; ngay sau đó trẻ được đưa tới bệnh viện.

Khi vào viện, các bác sĩ ghi nhận nhiều vết thương vùng hàm mặt cháu A. Cụ thể, vết thương thấu má kích thước 4×2 cm bờ nham nhở, thiếu hổng tổ chức, nguy cơ tổn thương ống tuyến nước bọt mang tai; các vết rách môi và má kích thước từ 2–5 cm, bờ sắc. Trong miệng, khớp cắn bình thường. Bệnh nhi được chẩn đoán đa vết thương hàm mặt do chó cắn.

Hình ảnh cháu A bị chó cắn vùng mặt.

Bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã tiến hành làm sạch vết thương, cầm máu, khâu phục hồi tổn thương nhằm đảm bảo chức năng và thẩm mỹ cho cháu A. Bệnh nhi được dùng kháng sinh, giảm đau và tư vấn tiêm phòng dại theo phác đồ.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, hiện tình trạng cháu A đã ổn định, các vết thương đã khô, liền tốt và được xuất viện. Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo hạn chế để trẻ em tiếp xúc với vật nuôi không an toàn. Trường hợp không may bị chó,mèo cắn, cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước và xà phòng ít nhất 10–15 phút, sát trùng bằng dung dịch thích hợp, sau đó đưa đến cơ sở y tế sớm nhất.