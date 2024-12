Ngày 17-12, lực lượng chức năng huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết đã tìm thấy cháu bé đi lạc sau 10 giờ trong thời tiết giá lạnh. Hiện sức khỏe và tinh thần của cháu đã dần ổn định.

Lực lượng chức năng tìm thấy cháu bé sau 10 giờ tìm kiếm. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 16-12, Công an xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ nhận được tin báo của người dân bản Van Hồ 1 về việc cháu H.T.D. (SN 2022), học sinh mầm non tại điểm trường Van Hồ 1, bị mất tích sau khi tan học về nhà.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã Nậm Xe đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường xác minh. Qua thu thập thông tin và dấu vết để lại gồm cặp sách, đôi dép và chiếc quần trên bờ ao gần nhà, Công an xã xác định khu vực tìm kiếm là địa bàn hiểm trở với đồi dốc, vực sâu và nhiệt độ xuống thấp chỉ khoảng 6 độ C.

Theo thiếu tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an xã Nậm Xe, do thời tiết rét đậm, trời tối và địa hình khó khăn nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều trở ngại, khó khăn. Ngay trong đêm, Công an xã đã báo cáo Công an huyện Phong Thổ và chính quyền địa phương huy động 100 cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, phối hợp với lực lượng Biên phòng Sin Suối Hồ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến 7 giờ 30 phút ngày 17-12, lực lượng chức năng đã phát hiện cháu H.T.D. trong tình trạng sức khỏe yếu, nhiều vết trầy xước và tinh thần hoảng loạn tại khu vực chân núi, cách nhà khoảng 1 km. Ngay sau khi được tìm thấy, cháu D đã được lực lượng chức năng và gia đình kịp thời đưa về nhà chăm sóc, phục hồi sức khỏe.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến sự việc được xác định do bố mẹ cháu đi làm nương vắng nhà, khoảng 16 giờ 30 phút, sau khi tan học, cháu D. và anh trai là H.M.K. (SN 2021) tự đi bộ về nhà. Trong quá trình di chuyển, cháu D. bị trượt chân ngã và đi lạc vào rừng.