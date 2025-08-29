Châu Âu thảo luận rút Quân đội Ukraine ra xa 40 km khỏi các vị trí của Nga

Các quan chức châu Âu đang xem xét việc tạo ra một vùng đệm rộng 40 km giữa lực lượng Nga và Ukraine như một phần của giải pháp cho cuộc xung đột ở Đông Âu, giới truyền thông trích dẫn lời 5 nhà ngoại giao châu Âu.

Được biết đề xuất này là một phần trong số nhiều kịch bản giải quyết hậu chiến hoặc ngừng bắn đang được thảo luận tại Liên minh châu Âu.

Theo các nguồn tin, Hoa Kỳ không tham gia vào cuộc thảo luận về ý tưởng tạo lập vùng đệm. Vấn đề về số lượng binh sĩ tuần tra khu vực này vẫn còn bỏ ngỏ, các phương án triển khai từ 4.000 đến 60.000 quân đang được xem xét, phần lớn là Quân đội Pháp và Anh.

Các chi tiết cụ thể, bao gồm cơ chế kiểm soát và thời hạn thực hiện lệnh ngừng bắn và tạo lập vùng đệm vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Sáng kiến này đang được thảo luận trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky không có tiến triển, cũng như tuyên bố gần đây của Thủ tướng Đức Friedrich Merz rằng cuộc gặp dự kiến giữa hai nhà lãnh đạo có thể sẽ không diễn ra.

Với thực tế trên, triển vọng tạo lập vùng đệm ngăn cách hai lực lượng vũ trang là gần như không thể thực hiện được, thậm chí trường hợp khả thi nhất thì sáng kiến này cũng rất khó lòng được Kyiv đồng thuận, bởi luật pháp nước này không cho phép rời bỏ những vùng lãnh thổ đang kiểm soát, bất kể có giao cho Nga hay không.