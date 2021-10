Châu Âu hoảng loạn vì khí đốt, ông Putin gọi tên "bạn thân" của EU: "Vấn đề không phải do Nga!"

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên của đài CNBC tại Tuần lễ Năng lượng thường niên của Nga, Tổng thống Putin nhận định: trong khi châu Âu có một phần trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng khi đốt, thì việc Mỹ giảm nguồn cung cũng là một trong những "nguyên nhân gây ra hoảng loạn".



"Bạn thấy đấy, vấn đề không phải do chúng tôi [Nga], mà là do các nước châu Âu, bởi vì, trước tiên, chúng tôi biết rằng các nhà máy điện gió đã không hoạt động trong mùa hè do thời tiết, mọi người đều biết điều đó. Hơn nữa, người châu Âu đã không dự trữ đủ khí đốt trong các cơ sở dưới lòng đất của họ… và một lý do nữa là nguồn cung khí đốt từ các khu vực khác trên thế giới sang châu Âu đã giảm", ông Putin nói.

"Vì vậy, Nga đã tăng nguồn cung khí đốt của mình, nhưng trong khi đó, những nước khác, bao gồm Mỹ, đã giảm nguồn cung và đây là nguyên nhân gây ra sự hoảng loạn," nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Bình luận trên được ông Putin đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt kéo dài trong nhiều tuần.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng bác bỏ các quan điểm cho rằng Nga có thể đang "vũ khí hóa" năng lượng, cố tình đẩy giá khí đốt lên cao bằng cách "ém hàng" nhằm gây sức ép hay chống lại châu Âu, khẳng định đất nước của ông sẵn sàng hỗ trợ các nước trong khu vực về vấn đề năng lượng.

Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Không hề có chuyện 'vũ khí hóa'. Ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của Chiến tranh Lạnh, Nga vẫn thường xuyên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng và cung cấp khí đốt cho châu Âu."

Nhà lãnh đạo Nga lên án những cáo buộc nhằm vào Nga là "có động cơ chính trị" và vô căn cứ.

Lần gần đây nhất xảy ra gián đoạn trong việc xuất khẩu khí đốt từ Nga sang EU là tháng 1/2009, sau khi hai bên không thống nhất được giá cả và thuế vận chuyển đường ống với Ukraine. Nga cũng từng giảm lưu lượng khí đốt vận chuyển đến Ukraine trong một khoảng thời gian ngắn vào năm 2006 và 2008 do tranh chấp về giá cả.

Ủy ban châu Âu hôm 13/10 đã công bố một loạt các biện pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng - bao gồm việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các dạng năng lượng tái tạo.

Trước đó, các quan chức Nga đã kêu gọi đẩy nhanh việc phê duyệt đường ống Nord Stream 2 vận chuyển khí đốt trực tiếp từ Nga sang Đức để giúp hạ giá thành khí đốt tự nhiên. Đường ống gây tranh cãi này vừa được hoàn thành vào tháng trước, bất chấp sự phản đối lâu nay từ các quốc gia trong đó có Mỹ, Ukraine.



Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 13/10 khẳng định với báo giới rằng Nga đã tăng cường cung cấp khí đốt cho châu Âu ở mức tối đa theo các hợp đồng hiện có, và không thể vượt quá ngưỡng đó./.