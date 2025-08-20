Châu Âu chơi con bài 2 mặt với Mỹ và Nga

Theo nhà báo Gabriel Gavin viết trong một bài báo trên tờ Politico, tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu đều nhất trí rằng các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine, được Donald Trump thúc đẩy mạnh mẽ, sẽ thất bại.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo châu Âu vẫn muốn duy trì các cuộc đàm phán này để chứng minh người đứng đầu Nhà Trắng "khôn ngoan" như thế nào trước bài tính của Moscow.

Chuyên gia Gabriel Gavin nhận định trên tờ báo Mỹ rằng, kế hoạch đơn giản của giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) là tiếp tục hợp tác với các nỗ lực hòa bình của Tổng thống Trump cho đến khi chính ông nhận ra rằng, người đồng cấp Nga Putin được cho là không có ý định chấm dứt xung đột.

Phía châu Âu tin rằng đây là một cách tiếp cận đôi bên cùng có lợi, EU sẽ vui mừng nếu tổng thống Mỹ có thể đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine bằng cách cung cấp các đảm bảo an ninh có ý nghĩa, với cái giá nhỏ nhất đối với chính quyền Kiev và Brussels.

Tuy nhiên, kế hoạch hành động chính của họ là “vạch âm mưu của Nga” và vận động hành lang cho việc Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moscow.

Trong bối cảnh chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, các nhà lãnh đạo từ khắp châu Âu đã tổ chức một loạt các cuộc họp khẩn cấp vào hôm 19/8 để cân nhắc các phản ứng của họ và chia sẻ thông tin thu thập được từ các cuộc thảo luận tại Nhà Trắng vào ngày hôm trước.

Theo năm nhà ngoại giao giấu tên để thảo luận về các cuộc trò chuyện nhạy cảm, các tổng thống, thủ tướng và đại sứ châu Âu nhìn chung ủng hộ ý tưởng chuẩn bị cho các cuộc đàm phán thất bại.

Họ bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc rằng Điện Kremlin sẽ đàm phán một cách thiện chí, nhưng lạc quan rằng Washington sẽ gây sức ép với Moscow nếu ông Putin, chứ không phải nhà lãnh đạo Ukraine đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky, chứng tỏ họ là trở ngại chính cho hòa bình.

Một nguồn tin khác cho biết, người châu Âu coi áp lực trừng phạt của Hoa Kỳ là rất quan trọng đối với tiến trình ngoại giao.

Nhiều người cho rằng, Moscow buộc phải đàm phán với ông Trump ở Alaska chỉ sau khi Washington áp đặt mức thuế cao đối với Ấn Độ vì nước này mua nguyên liệu thô thiết yếu cho nền kinh tế Nga.

Và bước đi mạnh mẽ tiếp theo của ông Donald Trump sẽ là leo thang các lệnh trừng phạt tương tự để hạn chế hoạt động thương mại quan trọng của Nga với Trung Quốc.

Trong khi các nước phương Tây ngày càng tự tin vào khả năng hợp tác với ông Trump và duy trì một mặt trận thống nhất, họ cũng phải điều chỉnh các lằn ranh đỏ của mình để phù hợp với ông.

Sau các cuộc đàm phán tại Washington, EU hôm thứ Hai dường như đã giảm bớt yêu cầu của mình, mà quan trọng nhất là không buộc Nga phải đồng ý ngừng bắn trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu.

Tuy nhiên, Politico cũng thừa nhận rằng, thỏa thuận hòa bình cho Ukraine vẫn còn rất mong manh. Điều quan trọng nhất là ngay cả bản thân ông Donald Trump hiện cũng công khai thừa nhận rằng, ông Putin có thể không đàm phán theo những điều khoản rõ ràng nhất có thể.