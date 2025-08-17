HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Châu Âu bên bờ vực khủng hoảng nước toàn diện

Khánh Hưng |

Châu Âu đang phải đối mặt với một trong những đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại.

Theo Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA), tình trạng thiếu hụt nước nghiêm trọng nhất được ghi nhận ở Cyprus, Malta, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Romania.

Hãng thông tấn Kazinform của Kazakhstan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đối mặt với áp lực lớn nhất, khi nguồn nước ngầm cạn kiệt, gây ra nhiều hố sụt nguy hiểm.

Trong khi đó Ngân hàng Trung ương châu Âu cảnh báo tình trạng thiếu hụt nước kinh niên có thể khiến GDP của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) giảm 15%, đẩy giá lương thực lên cao, xóa sổ nhiều việc làm trong ngành nông nghiệp và làm gia tăng bất ổn xã hội.

Các chuyên gia cho rằng nếu không có các biện pháp khẩn cấp và trên diện rộng, hạn hán sẽ trở thành mối đe dọa thường trực đối với an ninh lương thực và kinh tế của khu vực.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại