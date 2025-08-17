Châu Âu bên bờ vực khủng hoảng nước toàn diện

Theo Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA), tình trạng thiếu hụt nước nghiêm trọng nhất được ghi nhận ở Cyprus, Malta, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Romania.

Hãng thông tấn Kazinform của Kazakhstan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đối mặt với áp lực lớn nhất, khi nguồn nước ngầm cạn kiệt, gây ra nhiều hố sụt nguy hiểm.

Trong khi đó Ngân hàng Trung ương châu Âu cảnh báo tình trạng thiếu hụt nước kinh niên có thể khiến GDP của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) giảm 15%, đẩy giá lương thực lên cao, xóa sổ nhiều việc làm trong ngành nông nghiệp và làm gia tăng bất ổn xã hội.

Các chuyên gia cho rằng nếu không có các biện pháp khẩn cấp và trên diện rộng, hạn hán sẽ trở thành mối đe dọa thường trực đối với an ninh lương thực và kinh tế của khu vực.