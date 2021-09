World Cup đáng tự hào của châu Á, Việt Nam xứng đáng là điểm sáng

CHÂU Á CHẮC CHẮN CÓ MỘT ĐỘI VÀO TỨ KẾT WORLD CUP FUTSAL 2021

VCK World Cup Futsal 2021 nhìn chung rất đáng tự hào với châu Á. Châu Á có 5 đại diện tham dự giải là Iran, Nhật Bản, Uzbekistan, Thái Lan và Việt Nam. Cả Uzbekistan và Việt Nam đều là những gương mặt "non trẻ", mới có lần thứ hai dự giải. Tuy nhiên, toàn bộ 5 đại diện này đều đã giành được quyền lọt vào vòng 1/8.

Với Uzbekistan, lá thăm đưa họ gặp đúng Iran. Hai đội "tương tàn" nhau ở vòng 1/8 có thể hơi đáng tiếc, nhưng đồng thời cũng đảm bảo chắc chắn một tấm vé dự Tứ kết cho châu Á.

Iran hiện đứng thứ 5 trên BXH futsal thế giới, còn Uzbekistan đứng thứ 25. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 21h30 hôm nay, 24/9. Khả năng lớn Iran sẽ đi tiếp và đụng độ Kazakhstan - đội đứng hạng 7 thế giới. Khi đó, cơ hội để Iran tiến vào Bán kết khá lớn. Hiện, vị trí cao nhất Iran từng đạt được ở một VCK World Cup Futsal là xếp thứ ba năm 2016.

Iran giờ là đại diện sáng giá của châu Á cạnh tranh ngôi vương World Cup Futsal 2021.

VIỆT NAM, NHẬT BẢN XỨNG ĐÁNG NGẨNG CAO ĐẦU RỜI GIẢI

Đã có 3/5 đại diện châu Á bị loại, gồm Việt Nam, Thái Lan và Nhật Bản. Nếu Thái Lan thua đau 0-7 trước Kazakhstan thì Việt Nam và Nhật Bản đều xứng đáng ngẩng cao đầu rời giải.

Việt Nam đứng hạng 39 thế giới đã chơi một trận kiên cường trước Nga - đứng hạng 4 thế giới. Chúng ta chơi phòng ngự phản công chặt chẽ, chỉ thua sít sao 2-3. Thậm chí ở những phút cuối trận, Việt Nam đã thật sự khiến Nga phải lo lắng khi dồn lên tấn công tổng lực rất mạnh mẽ.

Việt Nam đã thi đấu kiên cường trước Nga.

Nhật Bản đứng hạng 15 thế giới cũng đã chơi một trận rất tốt trước Brazil, đội đứng hạng 2 thế giới. Thậm chí, chính Nhật Bản còn là đội mở tỷ số trước, sau đó có màn rượt đuổi hấp dẫn với Brazil.

Phút 38, Nhật Bản ghi bàn thắng thứ hai, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trước Brazil. Tiếc là ở phút 40, thay vì gỡ hòa được, Nhật Bản để Brazil ấn định tỷ số 4-2.

Nhật Bản cũng chơi đáng tự hào trước Brazil.

Việc Nhật Bản chơi tốt trước Brazil là bất ngờ nhưng không quá lớn. Dù sao, Nhật Bản cũng là một trong những nền futsal hàng đầu châu Á.

Tuy nhiên, cách Việt Nam kiên cường trước Nga sẽ là động lực cho chính chúng ta trong tương lai, cũng như nhiều đội bóng yếu khác. Khoảng cách giữa Việt Nam và Nga là quá lớn. Năm 2016 chúng ta còn thua địch thủ này 0-7 song giờ đây, mọi thứ khác rất nhiều.

Đêm nay, ngoài trận đấu giữa Uzbekistan vs Iran, sẽ còn 2 trận vòng 1/8 khác giữa Bồ Đào Nha vs Serbia và Tây Ban Nha vs CH Séc.