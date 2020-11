Chập điện sau lũ, nhà dân bị thiêu rụi

Ngôi nhà 3 gian của gia đình ông Vấn cùng toàn bộ tài sản phía trong đã bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn.

Vào thời điểm trên, người dân bất ngờ phát hiện ngọn lửa bốc lên từ căn nhà gỗ 3 gian của gia đình ông Võ Văn Vấn (trú tại xóm Mai Trung, xã Thanh Mai). Ngay lập tức người nhà cùng với bà con hàng xóm, lực lượng chức năng dùng mọi phương tiện để dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa bùng cháy dữ dội, đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà cùng tài sản phía trong.

Theo lãnh đạo UBND xã Thanh Mai, trong 3 ngày qua do mưa lũ nên địa phương bị cắt điện. Khoảng 16h chiều cùng ngày thì có điện. Chỉ sau khi đóng điện 1 thời gian ngắn thì vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà ông Vấn. Địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, dùng bình chữa cháy để dập tắt, nhưng do ngọn lửa bốc cháy dữ dội nên không thể khống chế nổi. Sau hơn một tiếng đồng hồ các lực lượng đã khống chế được đám cháy”.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập hệ thống điện trong nhà.



Hiện tại toàn bộ ngôi nhà 3 gian bằng gỗ bị cháy rụi. Tổng thiệt hại khoảng gần 200 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập hệ thống điện trong nhà, và bắt đầu từ tủ lạnh rồi cháy bén lên trần nhà.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, sau khi nước lũ rút người dân nên kiểm tra lại hệ thống điện của gia đình, để đảm bảo không bị chập cháy sau khi có điện trở lại./.