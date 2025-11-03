Chào mừng đến với thời đại của bóng chết

Arsenal tiếp tục duy trì chuỗi chiến thắng. Trước Burnley, Pháo thủ tạo ra mối đe dọa thường trực nhưng các bàn thắng đến theo kịch bản như thường lệ. Trước khi Declan Rice ghi bàn từ một pha phản công nhanh, bàn thắng của Viktor Gyokeres đến từ một tình huống cố định.

Đó là bàn thứ 12 của Arsenal tại Premier League mùa này xuất phát từ bóng chết, và họ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh ghi được 8 bàn thắng từ phạt góc trong 10 trận đầu tiên của một mùa giải.

Nhưng không chỉ Arsenal,các đội bóng khác ở xứ sương mù cũng đang tận dụng triệt để các pha bóng cố định. Thống kê của Guardian nói rằng đã có 45 bàn trong mùa này đến từ các quả phạt góc, chiếm 18,7% trong tổng số. Nếu tỷ lệ đó được duy trì trong suốt mùa giải, nó sẽ tạo nên một bước nhảy vọt đáng kể so với mức cao nhất 14,2% của mùa giải 2010/11.

Sau một thời gian thay đổi để bắt kịp xu thế chiến thuật hiện đại, kiểm soát trận đấu thông qua kiểm soát bóng và ghìm quả bóng dưới mặt đất thay vì chơi bóng bổng, có vẻ như bóng đá Anh lại quay về với những điều đơn giản. Như Pep Guardiola nói, ngày càng nhiều các đội bóng chơi như Stoke của Tony Pulis trước đây, chơi trực diện hơn, sử dụng nhiều đường bóng dài và tìm kiếm sự khác biệt ở các pha bóng cố định, những quả ném biên xa.

Cũng chính HLV của Man City thừa nhận, lối chơi định hướng vị trí của ông đã trở nên dễ đoán. Bên cạnh đó, lịch thi đấu ngày càng dày khiến các cầu thủ phải chịu áp lực lớn, lại có quá ít thời gian để hồi phục, dẫn đến việc lên kế hoạch chính xác cho lối chơi ưa thích của ông trở nên bất khả thi.

Điều khả thi hơn chính là lên kế hoạch cho các tình huống cố định, điều mà Mikel Arteta dường như đã nhận ra trước bất kỳ ai. Arsenal đã trở thành chuyên gia trong các pha bóng chết. Người hâm mộ Pháo thủ chào đón nồng nhiệt các pha phạt góc như thể sắp sửa có một bàn thắng được ghi.

Và nếu điều đó xảy ra, các máy quay sẽ lại hướng về các trợ lý HLV chịu trách nhiệm đá phạt trong khu kỹ thuật hơn là các HLV trưởng. Khi Matty Cash của Aston Villa ghi bàn vào lưới Man City từ một pha đá phạt góc được dàn dựng công phu, hình ảnh trên TV lại là HLV Austin MacPhee phụ trách đá phạt cố định, không phải HLV trưởng Unai Emery. Hoặc HLV phụ trách đá phạt của Arsenal, Nicolas Jover đã được fan hâm mộ vinh danh bằng một bức tranh tường.

Như đã nói, trong guồng quay gấp gáp của bóng đá hiện đại, việc chuẩn bị cho miếng đánh chi tiết để ghi bàn từ tình huống mở trở nên khó khăn, nhất là trước những khối phòng ngự thấp (Liverpool là nạn nhân lớn nhất của điều này). Trong khi đó, các pha bóng cố định dễ phân tích và kiểm soát hơn nhiều. Những pha chạy chỗ, động tác giả, căn chỉnh thời gian, di chuyển và chuyền bóng có thể luyện tập nhuần nhuyễn, trở thành con đường ngắn nhất dẫn đến bàn thắng, cũng như cách hiệu quả nhất để phá vỡ một hàng phòng ngự thấp.

Arsenal hiện là dẫn đầu giải đấu một phần nhờ vào việc làm chủ nghệ thuật bóng chết. Trong 18 bàn thắng tại Premier League, 10 bàn từ đá phạt cố định, 2 bàn từ chấm phạt đền và chỉ 6 bàn là kết quả của các tình huống bóng sống. "Đối thủ biết, nhưng không thể ngăn cản", Mikel Arteta nói, "Đó chính là vẻ đẹp của sự chuẩn bị kỹ lưỡng".

Nếu Arsenal duy trì được phong độ hiện tại, họ có thể ghi được 30 bàn từ các tình huống cố định mùa này, một con số đáng kinh ngạc có thể định nghĩa lại Premier League. Và việc hiện có 14 đội bóng ghi được nhiều bàn thắng từ các tình huống mở hơn Arsenal không khiến nhiều người lưu tâm.

Bóng đá đang trong quá trình tiến hóa không ngừng và có tính chu kỳ. Thứ bóng đá thiên về kiểm soát bóng, đòi hỏi tính chiến thuật và kỹ thuật cao đang trở nên ít hữu hiệu, trong khi lối chơi thiên về thể lực, trực diện và chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ từ các pha đá phạt cố định lại lên ngôi.

Bóng chết té ra lại là cách hay để tìm sự sống.