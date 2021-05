Chào hè, xả kho hàng tồn, loạt ô tô giảm giá mạnh "không thương tiếc"

Các mẫu xe khác nhận ưu đãi trực tiếp 25 triệu đồng bao gồm Ecosport 1.0L AT Titanium, Ecosport 1.5L AT Titanium và Ecosport 1.5L AT Trend. Trong khi đó, Explorer 2.3 Ecoboost AT 4WD được hưởng ưu đãi tới 45 triệu đồng, tương đương gói 5 năm bảo hành, 5 năm bảo dưỡng định kỳ trọn gói, 5 năm dịch vụ cứu hộ khẩn cấp 24/7.