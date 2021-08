Chanh không phải giàu vitamin C nhất, 4 loại trái cây phổ biến này gây bất ngờ hơn

Bổ sung Vitamin C hiệu quả sẽ giúp tăng cường sức đề kháng

Một trong những dưỡng chất cần thiết để chăm sóc da và tăng sức đề kháng giúp chống lại Covid-19 chính là Vitamin C! Nhiều người đã mua tích trữ C sủi để uống vào mùa dịch mà không biết rằng, có nhiều loại trái cây có thể bổ sung vitamin C rất hiệu quả, nhiều hơn cả chanh.

Vào mùa hè, cái nắng như thiêu như đốt khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu nước và thiếu hụt vitamin, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên tăng cường ăn hoa quả để bổ sung vitamin C sau bữa ăn chính hay bữa phụ, đồng thời cũng chia sẻ một chút kiến ​​thức "trái cây càng chua không có nghĩa là càng giàu vitamin C".

Nhiều người nghĩ rằng chanh là loại quả giàu vitamin C nhất, nhưng sự nổi tiếng của chanh đã khiến bạn quên đi những trái cây phổ biến khác.Trên thực tế, chanh còn chứa ít vitamin C hơn ổi.

Nhà dinh dưỡng học Chen Yiting – Đài Loan chia sẻ rằng vitamin C là một loại vitamin tan trong nước có tác dụng chống oxy hóa, có thể bảo vệ chúng ta chống lại các oxit, thúc đẩy sự hấp thụ sắt và hình thành collagen, thúc đẩy quá trình sửa chữa tế bào da và bảo vệ da. Nhưng nhiều người cho rằng "loại quả càng chua, càng nhiều axit, thì càng nhiều vitamin C". Các nhà dinh dưỡng cũng giải thích rằng hai chất này không tỷ lệ thuận với nhau.

TOP 5 loại trái cây giàu vitamin C nhất

Chuyên gia dinh dưỡng Chen Yiting đã giới thiệu bảng xếp hạng vitamin C của các loại trái cây phổ biến (trọng lượng trên 100g):

1. Ổi: 80,7mg

2. Kiwi: 73mg

3. Cà chua bi: 49,9mg

4. Cam: 41,2mg

5. Chanh: 34mg

Ngoài ra, chuyên gia dinh dưỡng Gao Minmin – Đài Loan còn bổ sung thêm rằng, vitamin C là một trong những loại vitamin tan trong nước, là chất hàng ngày không thể thiếu đối với cơ thể con người. Trong khi đó, cơ thể con người không thể tự tổng hợp được mà phải đưa vào cơ thể thông qua thực phẩm.

Vì vậy, việc ăn thực phẩm chứa vitamin C là nhiệm vụ hàng ngày của bạn. Những trái cây chứa vitamin C không chỉ có thể giúp làm trắng da và sản xuất collagen mà còn giúp chống lại căng thẳng và được khuyên dùng cho những người làm việc trí óc với máy tính và internet hiện đại, những người làm việc dưới áp lực và có chế độ ăn uống không cân bằng.

Khi nói về chức năng của vitamin C, chuyên gia Gao Minmin nhấn mạnh rằng "nó không chỉ làm trắng da", nó còn ngăn chặn các gốc tự do phá hủy da, và có khả năng chống oxy hóa mạnh; nó có thể thúc đẩy tổng hợp collagen và làm cho da và khớp khỏe mạnh hơn; tham gia vào việc nâng cao khả năng đề kháng trong quá trình tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh.

Chuyên gia Gao Minmin nhắc nhở rằng người hiện đại không tiêu thụ đủ trái cây và rau quả mỗi ngày và căng thẳng làm tăng tốc độ mất vitamin C. Dấu hiệu "cảnh báo thiếu vitamin C", bao gồm mệt mỏi, suy nhược chung, viêm nướu, dễ bầm tím, đau khớp, và các vết thương khó lành, và thiếu máu do thiếu sắt.